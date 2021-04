Les Visiteurs : mort de Moussa Théophile Sowié, le facteur culte du film

L'acteur burkinabé Moussa Théophile Sowié, devenu célèbre pour son rôle de facteur dans "Les Visiteurs" est mort le 7 avril 2021. Retour sur une performance culte de la comédie française.

"C'est des malades !"

C'est une courte séquence dans un film culte, mais elle restera probablement l'une des plus célèbres, tant elle sacralise tout le concept de la comédie Les Visiteurs de Jean-Marie Poiré. Au début du film, après avoir été malencontreusement propulsés en 1992, Godefroy de Montmirail (Jean Reno) et Jacquouille la Fripouille (Christian Clavier) se retrouvent confrontés au monde moderne. Jusqu'alors habitués aux chemins de campagne et aux chevaux, les deux visiteurs découvrent un environnement inhospitalier fait de routes goudronnées, de fils électriques, et surtout de voitures (enfin plutôt des "chariotes du diable") :

La première qu'ils croisent est une fourgonnette de La Poste, conduite par un homme noir. Après avoir été alerté par Jacquouille aux cris de "Messiiiiiire, un sarrasiiiiiin !", Godefroy décide de tailler en pièces le véhicule avec son épée, et de laisser sous le choc le conducteur, qui s'enfuit en courant en hurlant "C'est des malades !" "C'est des malades !"

Moussa Théophile Sowié n'est plus

Nous apprenons aujourd'hui avec tristesse la disparition de l'interprète du facteur de cette scène culte, Moussa Théophile Sowié. L'acteur burkinabé, qui avait également fait une apparition dans Les Visiteurs 2 ("ils sont revenus les malades !!") est décédé le 7 avril dernier. Ces dernières années, il était notamment apparu dans deux comédies françaises : Le Crocodile du Botswanga (dans laquelle il jouait un ministre) et Fastlife. Il avait également joué dans de nombreuses pièces de théâtre. Sa dernière apparition à l'écran remonte à 2018, dans le film Si tu voyais son coeur.

D'après nos confrères de CentrePresse Aveyron, il s'était beaucoup investi dans la vie associative de la commune de Valady, où il séjournait. Il sera inhumé, selon ses souhaits, sous les manguiers et les baobabs de son village natal de Bérégadougou, au Burkina Faso.