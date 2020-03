L'immense acteur Max von Sydow est décédé

Il était un prêtre exorciste chez William Friedkin, un chevalier revenu des croisades pour Ingmar Bergman, un méchant chez David Lynch et Steven Spielberg... Âgé de 90 ans, Max von Sydow a fermé ses yeux bleus une dernière fois...

Né le 10 avril en 1929 à Lund en Suède, l'acteur Max von Sydow s'est révélé en 1956 avec son rôle dans Le Septième sceau d'Ingmar Bergman. Il devient un des acteurs fétiches du cinéaste suédois, et tournera avec lui plus d'une dizaine de films. Une collaboration qui lui ouvrira les portes du cinéma mondial, pour devenir ensuite un des meilleurs acteurs de sa génération. C'est sa femme, la productrice et documentariste Catherine von Sydow, qui l'a annoncé à Paris Match :

C’est le cœur brisé et avec une infinie tristesse que nous avons l’extrême douleur de vous annoncer le départ de Max Von Sydow le 8 mars 2020.

Un regard et une allure inoubliables

L'homme aux allures de géant - il mesurait près de deux mètres, aura promené dans le cinéma de la deuxième moitié du 20ème siècle ses yeux bleus et sa silhouette tourmentée avec une grâce unique. Pour le grand public, il sera à tout jamais le prêtre Lankester Merrin dans L'Exorciste, chef-d'oeuvre et immense succès commercial de William Friedkin sorti en 1973. Grâce au maquillage, il paraît 80 ans alors qu'il n'en a que 43 lors du tournage. C'était déjà le signe que les rôles d'un âge avancé correspondaient parfaitement à l'acteur : il était capable d'évoquer une sagesse, une histoire, et un passé tourmenté comme nul autre.

Max von Sydow sera, à partir de L'Exorciste, sollicité par les plus grands réalisateurs et pour tout type de productions. On le verra ainsi dans Les Trois Jours du Condor de Sydney Pollack, dans La Mort en direct de Bertrand Tavernier, et aussi dans Conan le Barbare, dans le James Bond non-officiel Jamais plus jamais. Il est dans Dune de David Lynch, chez Woody Allen pour Hannah et ses soeurs et Wim Wenders pour Jusqu'au bout du monde, dans Minority Report et Shutter Island...

Il n'aura jamais cessé de tourner et, ayant obtenu la nationalité française en 2002, il apparaîtra dans quelques films français des années 2000, comme Un homme et son chien et Oscar et la dame rose sortis en 2009. Max von Sydow intègre la famille Star Wars en 2015 dans Le Réveil de la Force, et était encore à l'affiche en 2018, dans le film Kursk.

Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes, se souvient de l'acteur franco-suédois en ces termes :

C’était l’un des plus grands acteurs du monde. Il pouvait jouer des rôles spectraux ou inquiétants, mais Max était d’une délicatesse et d’une humanité bien émouvantes.

À 90 ans, Max von Sydow a tiré sa révérence et laisse derrière lui une très grande carrière de cinéma.