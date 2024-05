Mort de Bernard Hill, le capitaine du Titanic et le roi du Rohan dans Le Seigneur des anneaux

L'acteur Bernard Hill est mort à 79 ans. Il était notamment connu pour avoir incarné le commandant Edward John Smith dans "Titanic", et pour avoir été le visage du roi Théoden dans "Le Seigneur des anneaux".

Il y a des rôles au cinéma qui peuvent coller à la peau d'un acteur. Dans le cas de Bernard Hill, il y en a probablement deux qui sortent du lot, tant ils ont marqué les esprits à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Et ce, en dépit d'une filmographie bien fournie. Difficilement en effet, à l'annonce de la mort de l'acteur, le 5 mai 2024, à l'âge de 79 ans, de ne pas penser au capitaine du Titanic dans le film culte de James Cameron. Le commandant Edward John Smith pour être précis, à la tête du paquebot et qui resta sur le navire durant son naufrage.

Mais difficile aussi de ne pas se souvenir du roi Théoden, dans Le Seigneur des anneaux : Les Deux Tours (2002) et Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi (2003). D'abord méconnaissable dans le second opus de la trilogie, car ensorcelé par Saroumane, avant de reprendre ses esprits pour l'immense bataille du Gouffre d'Helm.

L'avant et après Titanic et Le Seigneur des anneaux

Pour autant, il ne faudrait pas réduire la carrière du Britannique, né le 17 décembre 1944 à Manchester, à ces deux rôles emblématiques - bien qu'il a été récompensé principalement pour celui du roi du Rohan. Dès les années 1970, le comédien se fait une place à la télévision en enchaînant les projets. Souvent présent comme second rôle, il participe tout de même à des films notables, comme Le Bounty (1984) avec Mel Gibson, Anthony Hopkins et Laurence Olivier, ou encore Jugé coupable (1999) de Clint Eastwood.

À cela s'ajoutent le film d'action Le Roi Scorpion (2002), la comédie romantique La Plus belle victoire (qu'on évoquait récemment), ou encore le thriller Gothika (2003) de Mathieu Kassovitz, dans lequel il interprète l'un des docteurs de l'hôpital où se retrouve Halle Berry. Enfin, après avoir grandement alterné entre la télévision et le cinéma dans les années 2000, Bernard Hill s'est fait plus discret sur le grand écran dans les années 2010, participant surtout à des séries. La dernière en date étant The Responder, diffusée sur Canal+ et avec Martin Freeman dans le rôle principal.