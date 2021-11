Mort de Heath Freeman, acteur de Bones et NCIS

Apparu dans des séries comme "Bones", "Tru Calling" ou encore "NCIS", le comédien Heath Freeman est décédé à l'âge de 41 ans. Il serait mort dans son sommeil à son domicile.

Un décès prématuré

On apprend ce mardi 16 novembre le décès de l'acteur Heath Freeman. Une information confirmée par le Sun US (via Voici) qui ne précise néanmoins pas les circonstances du décès. Le comédien avait 41. D'après une amie proche, Shanna Moakler, il serait mort dans son sommeil, chez lui à Austin au Texas. L'ex épouse de Travis Barker (batteur de Blink-182) a partagé sa peine (toujours via Voici) :

J'ai le cœur brisé d'apprendre la perte de mon cher ami Heath Freeman, talentueux acteur, réalisateur et producteur, chef exceptionnel et ami fidèle. Tu vas grandement me manquer et je chérirai tous les souvenirs incroyables que nous avons eu ensemble…

Un visage apparu dans plusieurs séries

Né le 23 juin 1980, Heath Freeman fit ses premiers à l'écran dans la célèbre série Urgence. Un premier petit rôle le temps d'un épisode qui ouvra la porte à bien d'autres par la suite. En effet, il est par la suite apparu en 2003 dans le pilote de Tru Calling avec Eliza Dushku avant de jouer dans un épisode de NCIS.

Mais c'est surtout en 2005 qu'il se fait remarquer en incarnant le tueur en série Howard Epps dans Bones, le show porté par Emily Deschanel et David Boreanaz.

Bones

En 2008, il obtient un rôle récurent dans Raising the bar: Justice à Manhattan, série créée par Steven Bochco et David Feige et diffusée durant deux saisons sur TNT (sur Jimmy en France). Depuis les années 2010, il avait mis un peu de côté le format sériel pour apparaître dans des longs-métrages. Ainsi on le retrouve crédité dans le film d'horreur The Wicked Within (2015) avec Sienna Guillory ou encore dans Dangerous Housewife (2015) avec Katherine Heigl et Patrick Wilson.

Enfin, il était annoncé au casting de deux films encore en cours de production : Devil's Fruit et Terror on the Prairie.