Mort de l'actrice Lisa Banes (Cocktail, Gone Girl) après un accident

L'actrice Lisa Banes, notamment vue dans "Gone Girl" ou encore "Cocktail" est décédée à 65 ans suite à un terrible accident survenu à New York au début du mois de juin.

Lisa Banes victime d'un terrible accident

Elle jouait la mère d'Amy (Rosamund Pike) dans Gone Girl de David Fincher. En 1988, elle donnait la réplique à Tom Cruise dans Cocktail. L'actrice américaine Lisa Banes est décédée ce 14 juin à New York à l'âge de 65 ans.

Lisa Banes dans Cocktail

Elle était dans le coma depuis plus d'une semaine après avoir été victime d'un traumatisme crânien suite à un violent accident. En effet, l'actrice a été violemment percutée par un individu au volant d'un deux roues alors qu'elle traversait une rue new-yorkaise de l'Upper West Side.

Le conducteur, qui roulait sans plaque d'immatriculation, n'a toujours pas été retrouvé. Il a pris la fuite après la collision, et est toujours recherché par la police. Admise à l'hôpital du Mont Sinai, et malgré les efforts des médecins, le traumatisme crânien dont souffrait Lisa Banes était trop grave et son état ne s'est pas amélioré.

Gone Girl © 20th Century Fox

La disparition tragique et soudaine de Lisa nous laisse le coeur brisé. C'était une femme pleine d'esprit, de générosité et de gentillesse. Elle était dédiée à son travail, que ça soit au théâtre ou au cinéma. Elle était encore plus dévouée à sa épouse, à sa famille, et ses amis. Nous nous sentons chanceux de l'avoie eue dans nos vies

a indiqué son manager David Williams.

Un rôle inoubliable

En plus de ses rôles au cinéma, on avait également pu voir Lisa Banes dans plusieurs séries, dont Nashville, Masters of Sex, ou encore Six Feet Under. Mais ces dernières années, c'est véritablement son rôle dans la peau de Marybeth Elliott dans Gone Girl en 2014 qui a marqué les esprits. Elle cachait en effet de nombreux secrets sur sa relation avec sa fille Amy...