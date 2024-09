Mort de James Earl Jones, la voix de Dark Vador dans Star Wars

James Earl Jones, qui prêta sa voix à Dark Vador dans la saga Star Wars, et à Mufasa dans la version originale du Roi Lion, est mort à 93 ans. L'acteur s'était construit une grande carrière sur les planches et devant les caméras.

James Earl Jones est mort à 93 ans

Il était avant tout une voix. Une voix sombre et grave, rendue mythique par la saga Star Wars. C'est avec le premier épisode La Guerre des étoiles (1977), renommé depuis Un nouvel Espoir, que George Lucas fit le choix de James Earl Jones pour ajouter sa voix à l'antagoniste Dark Vador, redoublant ainsi son interprète David Prowse qui n'était pas au courant de cette décision avant de voir le résultat en salle. Un choix judicieux qui profita à la saga et à James Earl Jones, qui encore en 2022 prêtait sa voix au personnage dans la série Obi-Wan Kenobi. Âgé de 93 ans, l'acteur américain est mort ce 9 septembre 2024.

Sa mort a provoqué de nombreuses réactions et les hommages n'ont pas tardé sur les réseaux sociaux. Entre autres, celui de Mark Hamill, l'interprète de Luke Skywalker dans Star Wars, qui a posté un message sur X (anciennement Twitter) en l'honneur de son "père".

Une grande carrière pour la voix de Dark Vador

Né le 17 janvier 1931 à Arkabutla dans le Mississippi, James Earl Jones débute sa carrière de comédien au théâtre. C'est sur les planches qu'il se distingue pour obtenir des récompenses majeures : un Tony Awards en 1969 pour The Great White Hope, et un second en 1987 pour Fences. Avant cela, l'acteur commence à se faire remarquer devant la caméra. Sur le petit écran avec Les Accusés (1962-1964), puis au cinéma avec Docteur Folamour (1964) dans lequel il interprète le Lieutenant Lothar Zogg.

Après cette expérience sous la direction de Stanley Kubrick, James Earl Jones reprend son rôle de la pièce The Great White Hope avec le film L'Insurgé (1970), dans lequel il joue un boxeur. Son premier rôle majeur au cinéma lui permet d'être nommé à l'Oscar du meilleur acteur, et de remporter le Golden Globe de la révélation masculine. À cela s'ajoutent des présences marquantes dans Conan le Barbare (1982), À la poursuite d'Octobre rouge (1990) ou encore Jeux de guerre (1992).

James Earl Jones - Conan le Barbare

Même s'il continue d'alterner entre des séries et des films, James Earl Jones devient surtout une icône vocale avec Star Wars. Son visage n'apparaît pas dans ces films, mais sa présence reste déterminante. Il prête ainsi sa voix à Dark Vador dans six longs-métrages et trois séries (dont deux d'animation). Connu avant tout pour ce rôle, il n'hésite pas à y faire référence dans d'autres productions, comme dans The Big Bang Theory (2014) dans son propre rôle. Pour le public américain, sa voix était également associée à Mufasa dans Le Roi lion (1994), doublé par Jean Reno dans la version française.

En 2012, l'immense carrière de James Earl Jones a été récompensée par un Oscar d'Honneur.