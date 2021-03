Pirates des Caraïbes : l'acteur David Bailie est mort

Jour de deuil pour les fans de la saga "Pirates des Caraïbes". L'acteur David Bailie, qui avait un rôle secondaire récurrent dans les trois premiers films, vient de nous quitter à l'âge de 83 ans. Retour sur la carrière d'un homme discret.

Pirates des Caraïbes perd un membre de son équipage

Les films Pirates des Caraïbes sont toujours menés par des grandes stars qui prennent toute la lumière. On retrouve également une palanquée de seconds rôles qui apportent leur grain de sel à l'univers. Comme les soldats Mullroy et Murtaug ou les deux pirates Pintel et Ragetti. Il y a également cet homme muet : Cotton. Très discret, il laisse s'exprimer son perroquet à sa place. Ce qui donne lieu à quelques gags comme la saga en a le secret. Son interprète, David Bailie, vient de nous quitter en ce début du mois de mars. L'information a mis plusieurs jours à nous parvenir car c'est le 5 mars dernier qu'il s'est éteint, à l'âge de 83 ans. Les fans de Pirates des Caraïbes lui ont rendu hommage et viennent de perdre un membre de l'équipage. Sa présence a été remarquée dans les trois premiers épisodes - les meilleurs - puis il n'est jamais revenu par la suite.

Cotton (David Bailie) - Pirates des Caraïbes ©The Walt Disney Pictures

Un habitué des seconds rôles

Le grand public se souviendra de lui dans ce petit rôle mais l'on se rend compte en explorant sa filmographie qu'il a quelques lignes notable sur son CV. Plus habitué à être au second plan, il s'est trouvé une place au casting de Gladiator, dans le Jeanne D'Arc de Luc Besson ou encore dans la série Doctor Who. Originaire d'Afrique du Sud, il n'a jamais eu peur de se tourner vers le petit écran et a aussi eu une carrière sur les planches, en jouant dans plusieurs pièces. Avant de tourner dans la franchise de Disney, il a déjà côtoyé le monde des pirates grâce à L'île aux pirates de Renny Harlin. Sa dernière apparition notable aura été dans The House That Jack Built, l'extraordinaire film de Lars von Trier.