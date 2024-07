Mort de Shelley Duvall, actrice mythique de Shining

Shelley Duvall est morte à son domicile à 75 ans. L'actrice était connue pour son rôle culte dans "Shining" et pour ses nombreuses collaborations avec Robert Altman.

Visage terrifié devant le terrifiant Jack Nicholson, avec son sourire aux lèvres et son regard fou dans Shining (1980), et figure importante du cinéma de Robert Altman, Shelley Duvall est morte ce 11 juillet à 75 ans. D'après son mari Dan Gilroy (via The Hollywood Reporter), la comédienne s'est éteinte dans son sommeil des suites de complications liées au diabète. Ce dernier a déclaré :

Ma chère, douce et merveilleuse compagne de vie et amie nous a quittés. Trop de souffrances ces derniers temps, maintenant elle est libre. Envole-toi, belle Shelley

Les hommages rendus à cette actrice mythique n'ont pas tardé sur les réseaux sociaux.

De Robert Altman à Shining

Née le 7 juillet 1949 à Fort Worth dans le Texas, Shelley Duvall est repérée par Robert Altman alors qu'elle est vendeuse en cosmétique. Le réalisateur la choisit pour jouer dans Brewster McCloud (1970), le quatrième long-métrage du cinéaste. Cette première collaboration entre Shelley Duvall et Robert Altman se passe bien, et se poursuit rapidement. Dès 1971, le réalisateur la dirige à nouveau dans John McCabe, avant de la retrouver en 1974 pour Nous sommes tous des voleurs. Suivent Nashville (1975), Buffalo Bill et les Indiens (1976) et Trois Femmes (1977). Dans celui-ci, l'actrice donne la réplique à Sissy Spacek et Janice Rule, mais c'est elle qui retient l'attention du Jury du Festival de Cannes 1977 qui lui décerne le prix d'interprétation féminine.

En parallèle, Shelley Duvall croise la route de Woody Allen pour Annie Hall (1977) avant de retrouver une dernière fois Robert Altman pour Popeye (1980). La même année, elle obtient son rôle le plus marquant dans Shining, l'adaptation du roman de Stephen King par Stanley Kubrick. Elle y interprète Wendy Torrance, l'épouse de Jack Torrance, l'écrivain en panne d'inspiration qui sombre dans la folie, et mère de Danny, ce jeune garçon qui possède un don surnaturel.

Shelley Duvall dans Shining

Film culte par excellence et ancré dans l'inconscient collectif, Shining offre à Shelley Duvall une renommée sans précédent, mais reste une expérience traumatisante. Néanmoins, la suite de sa carrière demeure moins mémorable, avec des rôles parfois anecdotiques. Elle collabore tout de même avec des grands noms (certains en devenir) - Bandits, bandits de Terry Gilliam, Frankenweenie de Tim Burton, À fleur de peau de Steven Soderbergh, Portrait de femme de Jane Campion.

Un retour 20 ans après

Dans les années 2000, Shelley Duvall disparaît des écrans, mais intervient en 2016 dans l'émission de Dr. Phil McGraw pour révéler qu'elle souffre d'une maladie mentale. Ses propos sont alors incohérents et inquiètent les spectateurs, choqués de la voir être utilisées pour faire de l'audience. Malgré cet événement, près de vingt ans après sa dernière apparition sur un plateau de tournage, elle joue dans The Forest Hills (2023) de Scott Goldberg, son dernier film, inédit en France.