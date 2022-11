Bruce Lee : les causes de sa mort enfin élucidées ?

Près de 50 ans se sont écoulés depuis la mort de Bruce Lee. Et encore aujourd'hui, les causes de son décès demeurent un mystère. Un nouveau rapport de chercheurs espagnols vient de proposer une nouvelle théorie pour expliquer la disparition de l'icône des arts martiaux.

Bruce Lee : la légende des arts martiaux

Né en 1940, Bruce Lee a eu une vie bien chargée. Une existence artistique passionnante pendant laquelle il a porté de nombreuses casquettes. Acteur, réalisateur, producteur, scénariste, avant de devenir tout ça, Bruce Lee était un professionnel des arts martiaux qu'il a popularisés aux États-Unis. Considéré comme le plus grand maître des arts martiaux du cinéma international au XXème siècle, Bruce Lee a ouvert la voix à de nombreux autres acteurs/cascadeurs asiatiques comme Jackie Chan, Jet Li, Tony Jaa ou encore Donnie Yen (qui a même incarné son maître au cinéma : le célèbre Ip Man).

Bruce Lee dans La Fureur du Dragon © Golden Harvest

Bruce Lee a même créé son propre art martial : le jeet kune do. Un genre qui mélange Kung-fu et jeu de jambes. Surnommé Le Petit Dragon, il a tourné dans une trentaine de productions audiovisuelles au cours de sa carrière. Après avoir été découvert dans la série Le Frelon vert, il a multiplié les films de combats avec quelques grands classiques comme La Fureur de vaincre ou Opération Dragon. Mais son rôle le plus célèbre se trouve évidemment dans La Fureur du dragon (qu'il a lui-même réalisé) où il affronte Chuck Norris dans un climax devenu culte.

Une mort élucidée ?

Après une courte carrière au cinéma (1966 – 1973) il décède subitement le 20 juillet 1973 à Hong Kong à seulement 32 ans. Les circonstances de sa mort sont assez inexplicables à l'époque, et au milieu de nombreuses spéculations plus ou moins crédibles, les autorités sanitaires chinoises concluent à un œdème cérébral.

Un récent document proposé par un groupe de spécialistes du rein en Espagne vient apporter une toute nouvelle théorie. En effet, selon ces scientifiques espagnols (via Variety), Bruce Lee serait peut-être décédé à cause de l'incapacité de ses reins à excréter l'excès d'eau. Une cause de décès qui porte même un nom : l'hyponatrémie.

En effet, selon ce groupe de recherche, Bruce Lee, au moment de sa mort, « possédait de multiples facteurs de risque d'hyponatrémie ». Un état qui se traduit par une concentration de sodium anormalement basse dans le sang. Le risque d'hyponatrémie survient quand le patient a une consommation chronique de liquide et/ou une consommation de marijuana (qui augmente la soif) et/ou une interférence dans le bon fonctionnement des reins :

Nous émettons l'hypothèse que Bruce Lee est décédé d'une forme spécifique de dysfonctionnement rénal : l'incapacité d'excréter suffisamment d'eau pour maintenir l'homéostasie de l'eau… . Cela peut entraîner une hyponatrémie, un œdème cérébral et la mort en quelques heures si la consommation excessive d'eau n'est pas compensée par l'excrétion d'eau dans l'urine.

Attention, l'eau ça tue ?

Le groupe d'étude continue son rapport par un petit message de prévention :

Étant donné que l'hyponatrémie est fréquente, jusqu'à 40 % des personnes hospitalisées, et peut entraîner la mort par ingestion excessive d'eau, même chez les jeunes en bonne santé, il est nécessaire de diffuser plus largement le concept selon lequel une consommation excessive d'eau peut tuer.

En tout cas, même si cette étude ne fait pas office de preuve pour expliquer le décès de Bruce Lee, c'est une théorie qui tient la route. En effet, le comédien prenait régulièrement des médicaments contre la douleur pour aider la guérison de vieilles blessures. La consommation massive de médicaments entraîne souvent un dysfonctionnement des reins. L'étude précise que Bruce Lee n'avait pas ingéré une quantité anormalement élevée d'eau avant sa mort, mais ses reins étaient peut-être déjà en trop mauvais états pour fonctionner correctement. De plus, il suivait un régime liquide principalement composé de jus de fruits.

Après, est-il réellement décédé des suites d'hyponatrémie ? Difficile de le savoir réellement. Et surement que les causes de sa mort resteront éternellement un mystère...