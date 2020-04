Bruce Willis incarne un personnage célèbre d'anime pour une pub japonaise !

À l'occasion, Bruce Willis est toujours prêt à se mettre en scène pour des instants insolites. Le WTF du jour, c'est donc son apparition dans une publicité japonaise pour promouvoir un service de téléphonie mobile 5G. Pour les besoins de la marque, l'acteur prend donc de manière humoristique les traits du chat-bleu Doraemon. Un personnage peu connu en Occident mais très populaire au Japon...

Les premières images nous montrent donc une famille qui s'interroge sur un monde qui posséderait la 5G. Tout le monde y va de son argument, y compris un Shiba ! Une jeune fille compare la situation au fait que le personnage de Doraemon puisse exister réellement. C'est alors que Bruce Willis apparaît de manière spectaculaire dans la maison. Ce dernier explique à ses occupants qu'il vient d'emménager et qu'il s'appelle Doraemon. Malgré le scepticisme de la famille (en particulier du chien), l'acteur vêtu aux couleurs du personnage n'en démord pas et finit par s'envoler à l'aide d'une libellule en bambou qu'il pose sur sa tête et se transforme en hélice. Un clin d’œil qui rappelle d'ailleurs les gadgets futuristes du chat-bleu.

Pour les néophytes, Doraemeon est une série de mangas créée par Fujiko Fujio vers la fin des années 60. Devenue une franchise grâce à trois séries animées, une quarantaine de films et plusieurs jeux vidéos, elle est littéralement devenue incontournable au Japon. Pour preuve, le ministre japonais des Affaires étrangères a fait du chat-bleu le statut d'« ambassadeur animé » national depuis 2008.

Pour le pitch, Doraemon suit les aventures d'un robot-chat qui vient du futur afin d'aider un jeune garçon timoré nommé Nobita. Son but est ainsi de pouvoir lui faire reprendre conscience car sa descendance future risque de payer le prix de son comportement. Toutefois, Nobita ne se sert pas toujours adroitement de ces objets, ce qui provoque bon nombre de situations farfelues.

Les stars hollywoodiennes plébiscitées par les publicitaires nippons.

Bruce Willis n'est pas le premier acteur à être sollicité pour apparaître dans des publicités japonaises étranges. On se souvient par le passé d'Arnold Schwarzenegger qui était la star de nombreux spots improbables dans les années 80 et 90. On se souvient également de Nicolas Cage qui est apparu dans de nombreuses pub à la gloire des Pachinko (une machine très populaire au Japon qui est un croisement entre un flipper et une machine à sous). D'ailleurs, il faut noter que Willis n'est pas la première star à incarner le personnage de Doraemon pour les besoins d'une marque. En effet, Jean Reno himself s'est lui aussi prêté au jeu pour une série de publicités pour Toyota.