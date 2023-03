"Ça fait mal ? Oh que oui ça fait mal !" : Chris Rock répond enfin à Will Smith

Il avait dit qu'il attendait le bon moment, et ce moment est arrivé ! Chris Rock va s'exprimer longuement ce week-end du 4 mars 2023 sur la gifle reçue par Will Smith aux Oscars 2022, et il a déjà commencé à lancer quelques punchlines aussi violentes qu'hilarantes.

Chris Rock va sortir les muscles

L'acteur et humoriste Chris Rock, violemment giflé par Will Smith à la 94e cérémonie des Oscars qui s'est tenue à Los Angeles le 27 mars 2022, s'était jusque-là tenu silencieux sur le sujet. Mis à part quelques clins d'oeil dissimulés ça et là lors de ses spectacles, il avait en effet toujours déclaré qu'il en parlerait plus longuement le moment venu. Et ce moment va arriver ce week-end du 4 mars 2023, à l'occasion de la diffusion en live sur Netflix de son spectacle Chris Rock : Selective Outrage.

Mais en showman expert de son art, doté d'un sens génial de l'à-propos et du timing, il a récemment donné un avant-goût des blagues et vannes avec lesquelles il aborderait le sujet de la gifle. Parce que ce fut un événement médiatique planétaire, Chris Rock sait en effet qu'il joue gros et que ses commentaires tant attendus vont faire énormément parler.

Chris Rock - Selective Outrage ©Netflix

"Will Smith est un gars balèze. Pas moi."

Plutôt que de se plier à l'exercice forcément bancal et risqué d'un commentaire public, à l'occasion par exemple d'un late show, Chris Rock a donc naturellement pris la décision d'en parler à l'occasion de ce qu'il sait faire de mieux : un spectacle comique. Et les quelques blagues très courtes qu'il a déjà faites sur Will Smith et sa gifle étaient bien des tests, des répétitions, une manière de juger de leur réception. Car tant que le public rit, c'est le meilleur moyen de faire passer le message et de se "venger". C'est ainsi récemment que Chris Rock s'est exprimé le plus longuement, lors d'un spectacle de Dave Chappelle à Charleston en janvier, auquel il était invité. Des blagues qui ont été rapportés par le Wall Street Journal.

Les gens veulent savoir... est-ce que ça fait mal ? Oh que oui ça fait mal. Il a incarné Mohamed Ali ! J'ai été Pookie (dans "New Jack City", ndlr). Dans les films d'animation je suis un zèbre, lui c'est un put*** de requin. J'ai été frappé si fort que j'avais "Summertime" dans les oreilles. (...) Will Smith est un gars balèze. Pas moi. Will Smith est torse nu dans ces films. Si vous me voyez dans un film subir une opération à coeur ouvert, je porterai un pull.

À l'occasion d'un autre spectacle, comme rapporté par le New York Post, il aurait aussi déclaré :

J'ai toujours supporté Will Smith tout au long de ma vie. Mais l'autre jour, j'ai regardé "Emancipation" juste pour le voir se faire fouetter.

Des punchlines déjà très drôles, dont on ne sait pas si elles feront partie de son "special" sur Netflix, mais qui dans tous les cas présagentd'une réaction hilarante et monumentale de Chris Rock à "l'affaire de la gifle".