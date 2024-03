Christopher Nolan va recevoir un titre très prestigieux par le roi d'Angleterre

Christopher Nolan va être fait Chevalier. Un honneur approuvé personnellement par le roi Charles III. Emma Thomas, l'épouse et la productrice du cinéaste, sera de son côté faite Dame.

Christopher Nolan, de cinéaste à Chevalier

Tout va pour le mieux en ce moment pour Christopher Nolan. Le réalisateur a obtenu un succès monumental avec son dernier film Oppenheimer. D'abord au box-office, qui a vu le long-métrage engranger plus de 960 millions de dollars de recettes dans le monde. Puis aux Oscars, où le cinéaste a remporté l'Oscar de la meilleure réalisation. Lors de cette cérémonie, Oppenheimer a été récompensé de 6 autres Oscars, dont celui du meilleur film. Une véritable consécration pour Christopher Nolan, qui avant cela avait raflé un grand nombre de prix prestigieux, dont un décerné par la Fédération des Scientifiques Américains.

Mais cela ne s'arrête pas là pour le Britannique, puisqu'il va bientôt être fait Chevalier par le roi Charles III. En réalité, ce dernier souffrant d'un cancer, il ne devrait pas être présent au palais de Buckingham pour décerner en personne cet ordre honorifique. Mais comme l'explique Variety, traditionnellement, les honneurs sont décernés en personne par un membre haut placé de la famille royale lors d'une cérémonie d'investiture. Il n'a pas été précisé qui officiera pour Christopher Nolan.

Emma Thomas et Ted Sarandos également honorés

De plus, comme le précise BFMTV, cet honneur est généralement décerné à l'occasion du nouvel an ou de l'anniversaire du roi. Il est aussi possible d'accorder ce titre après des accomplissements spéciaux dans le domaine des arts. Et étant donné l'impact qu'a eu Oppenheimer dans le monde, cela se comprend. Seulement, Christopher Nolan ne sera pas le seul à se voir décerner un ordre honorifique, puisqu'Emma Thomas, son épouse et la productrice de ses films, sera de son côté faite Dame.

Christopher Nolan Emma Thomas - ©AMY SUSSMAN/GETTY

Enfin, Ted Sarandos, le co-directeur général de Netflix, sera, lui aussi, honoré, mais en tant que Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique (CBE). Ce titre, l'un des plus prestigieux en Angleterre, avait déjà été décerné à Christopher Nolan en 2019. Dans le cas de Ted Sarandos, ce sont ses services rendus aux industries créatives qui lui ont valu cet honneur.