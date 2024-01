Oppenheimer rafle encore des prestigieux prix, ça sent bon pour les Oscars

Après son triomphe aux Golden Globes, "Oppenheimer" a de nouveau été le film le plus récompensé lors des Critics Choice Awards. De quoi se présenter comme le grand favori des prochains Oscars.

Oppenheimer, le tour de force de Christopher Nolan

Trois ans après la sortie de Tenet, Christopher Nolan a dévoilé son nouveau long-métrage en 2023. Oppenheimer s’intéressait à l’homme ayant été au centre du « Projet Manhattan ». On y suivait ainsi le célèbre physicien chargé du développement de la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale.

Si son Tenet avait eu droit à une réception un peu plus mitigée quelques années auparavant (notamment à cause de son intrigue complexe), Nolan a frappé fort avec Oppenheimer. Le film a été acclamé de toutes parts à sa sortie. En témoigne son score sur Rotten Tomatoes, où il a récolté 91% de la part du public et 93% parmi les journalistes. Alors que la saison des récompenses a commencé aux États-Unis, le long-métrage a aussi récemment remporté cinq Golden Globes. Et il vient encore d’être couronné.

Huit nouvelles récompenses pour le film !

Après les Golden Globes, la cérémonie des Critics Choice Awards avait lieu dans la nuit de ce dimanche 14 à ce lundi 15 janvier. Et une fois encore, Oppenheimer a été le grand vainqueur de cette soirée. Il a reçu pas moins de huit prix, dont celui du meilleur film. Christopher Nolan a également encore reçu une distinction en tant que meilleur réalisateur.

Du côté des comédiens, Robert Downey Jr a été nommé meilleur acteur secondaire. Oppenheimer a aussi été plébiscité collectivement puisque le long-métrage a reçu le prix de la meilleure distribution. Les autres prix récoltés par le film ont été ceux de la meilleure photographie, du meilleur montage, des meilleurs effets visuels et enfin de la meilleure musique.

Et maintenant, les Oscars ?

Le nouveau triomphe d’Oppenheimer aux Critics Choice Awards est bon signe pour lui en vue des Oscars. Car, en général, les cérémonies de remise de prix précédant la plus prestigieuse d’entre toutes aux États-Unis donnent une indication du grand favori de celle-ci.

Christopher Nolan peut donc clairement espérer que son long-métrage soit sacré meilleur film d'ici quelques semaines. Et que lui-même reçoive la statuette du meilleur réalisateur (qu'il n'a encore jamais reçue). La cérémonie des Oscars aura lieu dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mars 2024.