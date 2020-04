Coronavirus : le confinement a-t-il rendu fou Jack Black ?

Après maintenant plusieurs semaines de confinement, la situation commence à devenir critique pour certains ! La preuve avec cette vidéo de l'acteur et musicien Jack Black dans son jardin, lancé dans une danse aussi drôle qu'énergique.

Un des trublions préférés d'Hollywood a fait des siennes sur l'application TikTok. Alors qu'il évoquait l'année dernière une proche retraite des écrans, l'acteur et humoriste Jack Black a une manière très personnelle d'expérimenter le confinement. Que faire une fois qu'on a fait le tour des écrans et s'être essayé à la cuisine et autres activités d'intérieur ? Danser, évidemment ! C'est en effet quasiment nu, en short moulant, santiags et chapeau de cowboy, qu'il a offert à son audience une danse complètement déjantée. On a beau être riche, célèbre, et avoir une maison avec jardin à Los Angeles, le confinement reste apparemment dur à vivre !

Une chorégraphie très personnelle

Avec barbe, cheveux longs, et un certain embonpoint, Jack Black se donne à fond sur ce qui semble être une rampe de skateboard. Pas de planche à roulettes pour lui, mais une danse où il enchaîne des passes "country" et des gestes évoquant un oiseau. Le tout sur le morceau énergique "Trapped in 8Bit" de Mai Ligne. Comme c'est difficile à expliquer, plus simple de visionner les images qui parlent d'elles-mêmes, diffusées aussi sur Instagram :

Sa courte vidéo a rencontré un immense succès, avec plusieurs millions de vue sur les différentes plateformes où la vidéo a été rediffusée, et les fans aussi bien anonymes que célèbres saluent par milliers sa performance.

L'acteur de 50 ans, qui est aussi musicien, a été vu pour la dernière fois sur grand écran à l'occasion de Jumanji : Next Level. Il sera aussi à l'affiche du prochain film Jumanji, avec toujours Jake Kasdan à la réalisation, dont on ne dispose d'aucune date date de sortie pour le moment. Alors qu'il évoquait une possible retraite, il a déclaré qu'il serait génial que son dernier film soit aussi celui de Quentin Tarantino. On n'y aurait pas forcément pensé, mais Jack Black a tourné avec beaucoup de réalisateurs reconnus, dans plusieurs genres très différents, et avec succès. Qui sait, peut-être que cette démonstration unique des talents de danseur de l'acteur parviendra jusqu'u réalisateur de Pulp Fiction et lui donnera des idées !