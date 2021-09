Daniel Craig : pourquoi arrête-t-il James Bond ?

"Mourir peut attendre" marque les adieux de Daniel Craig au personnage de James Bond, qu'il a interprété pendant quinze ans. L'acteur a révélé pourquoi il avait décidé d'arrêter.

Mourir peut attendre : les adieux de Daniel Craig à Bond

En 2006 avec Casino Royale, Daniel Craig succède à Pierce Brosnan et devient le sixième acteur à incarner James Bond au cinéma. Quinze ans plus tard, il fait ses adieux à l'espion anglais dans Mourir peut attendre. Entre temps, il aura interprété Bond dans 3 autres films : Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) et Spectre (2015). Il est l'acteur à avoir été James Bond le plus longtemps. Sans conteste, le rôle le plus marquant de la carrière de l'acteur.

James Bond (Daniel Craig) - Mourir peut attendre © Universal Studios

Mourir peut attendre marque donc les adieux de Daniel Craig au personnage de James Bond. Des adieux émouvants (voir notre critique de Mourir peut attendre) même si l'on savait depuis déjà longtemps que Craig ne rempilerait pas. Il aura été le Bond le plus complexe et torturé de la saga, et nous aura offert des superbes séquences d'émotion.

Daniel Craig prend la parole

Hier, mardi 28 septembre, avait lieu à Londres l'avant-première officielle de Mourir peut attendre. Un moment très attendu par les fans et l'équipe du film, après qu'il a été reporté plusieurs fois en raison de la crise sanitaire. À cette occasion, Daniel Craig a accordé une interview à BFM TV, dans laquelle il a expliqué pourquoi il arrêtait James Bond :

Je crois qu'il faut partir tant qu'on est au top. J'ai joué James Bond pendant quinze ans. Cela a été une partie très importante de ma vie - incroyablement gratifiante. Et une des plus belles. Mais le moment est arrivé de faire autre chose. C'est maintenant.

Néanmoins, ce départ ne s'est pas fait sans douleur comme le témoigne cette vidéo prise à la fin du tournage de Mourir peut attendre, dans laquelle Daniel Craig est très ému :

Il a également tenu à remercier Universal d'avoir tenu bon, et de ne pas avoir décidé de mettre le film sur une plateforme de streaming :

Ces dernières années ont été très compliquées pour tout le monde. Ce film n'était plus la priorité vu ce qui se passait dans le monde. Mais être ici et que le film puisse sortir au cinéma, c'est un soulagement pour nous tous et nous devons remercier les studios Universal et MGM d'avoir gardé leur calme et de ne pas avoir distribué ce film sur une plateforme de streaming. Nous sommes très contents que les gens puissent voir ce film sur grand écran, comme il le fallait.

Concernant son successeur, la productrice historique de la saga Barbara Broccoli, a déclaré qu'il faudrait encore patienter. Les paris sont donc ouverts pour savoir qui sera le nouvel acteur désigné pour camper James Bond.

Mourir peut attendre est attendu en salles en France le 6 octobre.