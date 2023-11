Dwayne Johnson président des États-Unis ? L'acteur serait un candidat sérieux

La vedette du cinéma d'action Dwayne Johnson aurait été approché par le passé par les partis politiques américains qui verraient en lui un candidat crédible à la présidence des États-Unis.

Dwayne Johnson, d'ex-catcheur à président ?

Dans un futur imaginaire, Arnold Schwarzenegger serait président des États-Unis. C'est ce qu'avait imaginé Demolition Man (1993) lorsque l'acteur était avec Sylvester Stallone (rôle principal de Demolition Man) l'une des plus grandes vedettes du cinéma d'action. Trente ans plus tard, s'il y a bien une star qui peut se rapprocher du physique de mastodonte de Scharzy, c'est Dwayne Johnson. L'ancien catcheur s'est, lui aussi, montré à l'aise dans les films d'action, tout en étant très bon dans de la comédie.

Dwayne Johnson - Red Notice ©Netflix

Les deux acteurs ont donc de nombreux points communs. Sauf que si Arnold Schwarzenegger a bien fait une carrière dans la politique en tant que gouverneur, et qu'il déclarait récemment qu'il ferait un bon président, Dwayne Johnson est resté éloigné de ce domaine. Pourtant, "The Rock" serait considéré comme un candidat très crédible s'il venait un jour à partir en campagne.

"Je serais un vrai concurrent"

Dans le podcast de Trevor Noah "What Now?" (via Insider) Dwayne Johnson a révélé qu'il avait été approché par le passé par différents partis politiques. L'acteur réagissait au fait qu'en 2021, un sondage indiquait que 46% des Américains seraient prêts à le soutenir pour une campagne présidentielle.

C'était un sondage intéressant et ça m'avait vraiment ému. J’ai été époustouflé et honoré d'apprendre cela. Mais je vais vous raconter une anecdote : à la fin de l'année 2022, j'ai reçu la visite des partis qui m'ont demandé si j'allais me présenter et si je pouvais me présenter.

Cette approche des partis politiques américains a été une vraie surprise pour Dwayne Johnson. Et encore plus ce qu'annonçaient leurs propres sondages : que l'acteur pouvait vraiment être un concurrent sérieux.

Ils ont évoqué ce sondage, ainsi que leurs propres recherches approfondies qui montraient que si jamais je m'engageais dans cette voie, (je serais un vrai concurrent). C'était surréaliste parce que cela n'a jamais été mon objectif.

En effet, comme dit précédemment, Dwayne Johnson n'a jamais fait de politique et, à en croire ses propos, cela ne risque pas de changer. L'acteur ajoutant que ce n'était pas son objectif et "qu'il y a beaucoup de choses en politique (qu'il) déteste". Pourtant, en 2017, il estimait auprès de Variety qu'une candidature à la présidence était une "considération réaliste" pour les élections de 2024, avant de rejeter finalement l'idée l'année dernière auprès de CBS Mornings.