Ezra Miller : l'acteur de nouveau arrêté à Hawaï pour "agression au second degré"

Streets of Rage : le créateur de la saga John Wick s'attaque à l'adaptation ciné

Que les amoureux des salles d’arcade et des jeux vidéo old school se réjouissent : la licence de bagarre « Streets of Rage » est bien partie pour connaitre une adaptation en live-action. Et pour chapeauter le projet, c’est un écrivain de la baston au cinéma qui a été désigné.