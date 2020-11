Friends : Courteney Cox recrée la danse de la dinde pour Thanksgiving !

"Friends", c'est un peu une usine à scènes cultes. La série en compte par dizaines, et Courteney Cox en a recréé une lors de sa soirée de Thanksgiving.

Friends : la sitcom parfaite ?

Vous savez depuis combien de temps Friends s'est arrêtée ? Attention, la réponse va vous donner le vertige du temps qui passe. La série culte a en effet quitté l'antenne depuis 16 ans ! Après 10 saisons et 236 épisodes, nous devions dire au revoir à notre bande de copains cathodiques le cœur serré et les larmes aux yeux. Ce que l'on ne savait pas encore, c'est que Monica, Chandler, Ross, Rachel, Joey et Phoebe ne seraient finalement jamais très loin.

Le show fait en effet partie de ceux qui ne quittent jamais vraiment nos écrans et sont diffusés en boucle, changeant simplement de chaînes à intervalles réguliers. Ils sont même aujourd'hui disponibles sur Netflix, et devraient le rester encore un moment (en France, la série est disponible aux États-Unis sur HBOMax).

Friends ©NBC

Car c'est aussi dans nos vies que s'est invitée Friends à grands coups de scènes cultes qui ont envahi nos quotidiens. La liste des scènes cultes de la série est bien trop longue pour cet article qui va toutefois aujourd'hui s'attarder sur une en particulier, avec la complicité de Courteney Cox !

Une histoire de dinde !

Hier, l'Amérique fêtait Thanksgiving dans un drôle de climat sanitaire. Si le principe nous est un peu étranger, pour nous autres Français, il faut savoir que cette festivité est là-bas presque aussi importante que Noël. Toutes les séries lui consacrent donc chaque année un épisode, ce qui fut, bien évidemment, le cas de Friends.

Le huitième de la saison 5 est un petit bijou sur le sujet et un des plus aimés des fans. On y découvrait un Joey la tête coincée dans une dinde dans un grand moment absurde et hilarant. Monica, pour se faire pardonner de Chandler, recréait la situation à la fin, rajoutant un chapeau, de grosses lunettes et une danse, pour être vraiment sûre d'être ridicule. Sous son côté loufoque se cachait pourtant un des moments les plus importants de leur relation puisque Chandler lui disait pour la première fois "Je t'aime". Une vraie leçon de dramaturgie sur comment intégrer du romantisme dans une scène incongrue. Petit rafraichissement de mémoire en vidéo :

Alors, nous, ça nous fait rire, mais ce n'est pas la même chose pour Courteney Cox. Mettez-vous à sa place, elle qui reçoit chaque année de nombreux message avec le GIF de ce moment particulier et pas vraiment à son avantage. Alors l'actrice a décidé en 2020 de combattre le mal par le mal, comme elle l'a prouvé sur son compte Instagram avec une vidéo postée hier.

La comédienne commence en remerciant tout le monde, puis confie qu'elle va péter un câble si elle reçoit un GIF de plus de sa danse de la dinde ! Puis, dans un grand élan de générosité, elle nous offre un pur moment de réalité et d'autodérision : dinde sur la tête, elle recrée la séquence ! Le pire, c'est que la carcasse a l'air très vraie par rapport à celle qu'elle porte dans Friends.

Il est vraiment temps que l'actrice retrouve ses amis new-yorkais pour reprendre ses esprits. Ce ne sera néanmoins possible que l'année prochaine, lors d'une réunion spéciale diffusée sur HBO Max que le monde entier attend avec impatience.