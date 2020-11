Friends : Matthew Perry donne des nouvelles rassurantes de l'épisode spécial

Matthew Perry, alias Chandler Bing dans la série "Friends", a donné des bonnes nouvelles concernant l'épisode spécial très attendu par les fans. Découvrez les dernières infos ci-dessous.

Friends : itinéraire d'une série culte

Diffusée pour la première fois à la télévision américaine en septembre 1994, la série Friends a connu des débuts compliqués. En effet, les premières projections test ne se passent pas très bien, le public ne trouve pas les personnages assez drôles et le début de la saison 1 n'obtient pas les audiences escomptées. La fan base commence à se développer à partir de l'épisode du black-out (saison 1, épisode 7) et la série explose littéralement à partir de la saison 2, le public se passionnant surtout pour la relation d'amour contrariée entre Ross et Rachel, qui devient le véritable fil rouge de la sitcom.

Les acteurs incarnant les jeunes new-yorkais (Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Leblanc, David Schwimmer, Matthew Perry) encore relativement inconnus à l'époque, deviennent des superstars internationales.

Le public est toujours plus nombreux à suivre les épisodes, tournés en présence de spectateurs (les rires que l'on entend sont bien réels), que les scénaristes n'hésitaient pas à consulter pour savoir si les situations comiques fonctionnaient bien et réécrivaient, le cas échéant, certaines répliques.

En plus de son écriture de génie et de ses excellents interprètes, Friends brillait aussi par les guest stars qu'elle accueillait tout au long des épisodes. Elle a notamment convié George Clooney, Julia Roberts, Bruce Willis, Brad Pitt ou encore Jean-Claude Van Damme.

La série s'exporte partout dans le monde (elle est diffusée pour la première fois en France en avril 1996 sur Canal Jimmy, puis à partir de 1997 sur France 2) et atteint le niveau de série culte. Elle prend fin en mai 2004 après dix saisons qui n'ont jamais faibli en qualité, et avec des audiences toujours plus grandes (33 épisodes ont dépassé les 30 millions de téléspectateurs avec un pic à 52 millions pour deux d'entre un, dont le final).

Depuis, elle est très souvent rediffusée, et sa présence sur Netflix en a fait la série la plus visionnée en streaming en 2019 (elle est désormais disponible sur HBO Max aux États-Unis et toujours sur Netflix en France) et sa popularité est toujours au beau fixe.

L'épisode spécial que tout le monde attend

Étant parfaitement au courant de l'engouement toujours très présent autour de Friends, HBO Max a annoncé il y a plusieurs mois déjà travailler sur un épisode spécial "non scripté" (comprendre : non fictionnel) réunissant les six acteurs. Autant dire que le sang des fans n'a fait qu'un tour et qu'ils attendaient avec une immense impatience les retrouvailles entre Rachel, Ross, Joey, Phoebe, Monica et Chandler.

D'abord annoncé pour l'été 2020, l'épisode spécial, qui doit lui aussi être tourné en public, a été repoussé par HBO Max en raison de la pandémie de COVID-19, et nous n'avions plus de nouvelle depuis. Mais que les fans se rassurent : Matthew Perry a déclaré sur son compte Twitter que la fameuse réunion avait été reprogrammée pour le début du mois de mars, et que l'année s'annonçait chargée :

Il faudra donc s'armer de patience avant de retrouver nos chers amis du Central Perk, mais les retrouvailles n'en seront que meilleures. En attendant, vous pouvez raviver des souvenirs en cuisinant les plats mythiques de la série avec le livre de recettes officiel.