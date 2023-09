Gabriel Guevara, star d'À contre-sens, arrêté pour agression sexuelle

Accusé d'agression sexuelle en France, Gabriel Guevara a été arrêté lors de la Mostra de Venise. L'acteur espagnol s'est fait connaître avec le film "À contre-sens" sur Prime Video.

Gabriel Guevara, révélé dans À contre-sens

Gabriel Guevara s'est fait remarquer en France avec la diffusion le 8 juin 2023 sur Prime Video du film À contre-sens. Avant cela, il avait tourné dans la version espagnole de SKAM. Et avait participé à la série Rien qu'une fille ordinaire, disponible sur Netflix. Cependant, c'est bien avec À contre-sens que sa carrière semblait prendre de l'ampleur.

Gabriel Guevara - À contre-sens ©Prime Video

À contre-sens est une romance espagnole pour jeunes adultes qui n'est pas sans rappeler les sagas After (sur Prime Video) et À travers ma fenêtre (sur Netflix). L'acteur y joue Nick, le bad boy dont tombe amoureuse l'héroïne, Noah, interprétée par Nicole Wallace.

L'acteur accusé d'agression sexuelle en France

Le film réalisé par Domingo González et tiré de la trilogie littéraire Culpables de Mercedes Ron a été un succès suffisant pour qu'une suite entre en production. Mais cela pourrait se faire finalement sans le comédien Gabriel Guevara qui a été arrêté lors de la Mostra de Venise a annoncé La Nuova (via The Hollywood Reporter).

L'acteur faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international contre lui pour une agression sexuelle présumée en France. Les autorités italiennes l'ont alors arrêté ce samedi 3 septembre. Il devait recevoir le lendemain le prix du meilleur jeune acteur. Il est précisé que la cour d'appel devra se prononcer avant qu'une procédure d'extradition puisse être mise en place.