Gwyneth Paltrow donne sa condition pour revenir au cinéma

Un retour au cinéma pour Gwyneth Paltrow ? L'actrice n'écarte pas cette possibilité mais, selon ses propos, une seule personne pourrait la faire sortir de sa retraite...

Gwyneth Paltrow évoque un retour à l'écran

Star du cinéma des années 90 et 2000, l'actrice Gwyneth Paltrow n'est plus apparue sur le grand écran depuis Avengers : Endgame en 2019, et sur le petit écran depuis la saison 2 de The Politician en 2020. Après avoir incarné Wendy jeune dans Hook en 1991, elle s'était révélée au grand public dans Seven de David Fincher en 1995, avant d'enchaîner jusqu'à la consécration : l'Oscar de la Meilleure actrice en 1999 pour son rôle dans Shakespeare in Love.

Viola De Lesseps (Gwyneth Paltrow) - Shakespeare in Love ©Universal Pictures

Sa popularité atteint des sommets lorsqu'elle endosse le rôle de Pepper Potts dans le MCU à partir de 2008. Un rôle qu'elle tient dans les trois films Iron Man portés par Robert Downey Jr., dans Avengers, Spider-Man : Homecoming, Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Si en dehors de ce rôle elle s'est faite rare, c'est pour une bonne raison. En effet, 2008 est aussi l'année du lancement de Goop, site internet dédié au bien-être qui devient au milieu des années 2010 un petit empire commercial. Devenue cheffe d'entreprise, Gwyneth Paltrow a donc progressivement délaissé sa carrière d'actrice. Mais elle pourrait s'y remettre, si une personne en particulier lui demandait...

"Robert Downey Jr. pourrait me faire revenir"

C'est dans une interview accordée à Entertainment Tonight, à l'occasion d'une fête pour les 15 ans de Goop, que l'actrice a déclaré qu'elle pourrait envisager un retour devant la caméra, si son partenaire dans les films Iron Man lui proposait.

Ce serait très difficile pour moi de reprendre mon métier d'actrice en ce moment, à cause de mon travail (pour Goop, ndlr). Mais je pense que Robert Downey Jr. pourrait toujours me faire revenir. Enfin, jusqu'à un certain point (rires).

Iron Man 3 ©Marvel Studios

À bon entendeur donc, si le public veut revoir Gwyneth Paltrow au cinéma, il va falloir manifester sous les fenêtres de Robert Downey Jr. En 2007, l'actrice avait déclaré à Entertainment Weekly au sujet de l'acteur, revenu récemment au premier plan hors MCU avec sa performance dans Oppenheimer :