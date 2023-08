Harrison Ford : un serpent nommé en son honneur, l'acteur a une réaction hilarante

Bien qu'il ait raccroché pour de bon fouet et chapeau après "Indiana Jones et le Cadran de la destinée", la légende du célèbre archéologue colle à la peau d'Harrison Ford. Une nouvelle espèce de serpent vient d'être nommée d'après son nom, et l'acteur a réagi à la nouvelle.

Indy et les serpents, une longue histoire

Indiana Jones, le légendaire archéologue-aventurier, déteste deux choses dans la vie. D'une part, les nazis. D'autre part, les serpents. Mais s'il n'a pas du tout peur de poursuivre les nazis et empêcher leurs sinistres desseins, les serpents, c'est une autre histoire.

En effet, s'il a une phobie, c'est bien celles de ces bestioles rampantes qui lui glacent le sang. Une phobie révélée dans un moment culte du film Les Aventuriers de l'arche perdue. Dans le film de Steven Spielberg sorti en 1981, il découvre le sol du "Puits des âmes" où des milliers de serpents grouillent et lâche cette phrase célèbre : "Des serpents. Pourquoi fallait-il que ce soit des serpents..."

Indiana Jones (Harrison Ford) - Les Aventuriers de l'arche perdue ©Paramount Pictures

Une phobie dont on peut dater l'apparition à l'adolescence turbulente du héros. Dans l'introduction d'Indiana Jones et la Dernière Croisade, on voit le jeune Henry Walton Jones Jr. (interprété par River Phoenix) traverser le toit d'un train transportant un cirque et tomber dans une cuve emplie de serpents. Un trait de caractère drôle et charmant du personnage incarné par Harrison Ford, qui s'est déporté dans la réalité.

En effet, des scientifiques américains et péruviens ont récemment découvert une nouvelle espèce de serpent dans les Andes péruviennes, et l'ont nommée d'après le nom de l'acteur : Tachymenoides harrisonfordi.

"Je chante des comptines à mes plants de basilic"

Via la Conservation International, organisation pour la sauvegarde de la biodiversité dont il est vice-président, Harrison Ford a réagi de manière amusante à la nouvelle.

Ces scientifiques n'arrêtent de donner mon nom à des bestioles, mais c'est toujours celles qui terrorisent les enfants. Je ne comprends pas. Je passe mon temps à faire du point de croix, je chante des comptines à mes plants de basilic pour qu'ils n'aient pas peur la nuit.

En plus de ce serpent, l'interprète d'Indiana Jones a déjà été honoré par la communauté scientifique qui ont aussi nommé une fourmi, la Pheidole harrisonfordi, et une araignée, la Calponia harrisonfordi. Après ce trait d'humour joliment envoyé, Harrison Ford a souligné l'importance de la découverte.