Deauville 2021 : la réalisatrice de The Novice donne ses 5 films français préférés

Durant le festival de Deauville 2021 nous avons eu la chance de rencontrer la réalisatrice du très bon "The Novice". Durant notre entretien, elle nous a donné, en français, ses films français préférés.

The Novice, un coup de cœur de Deauville

Le 47e festival de Deauville (du 3 au 12 septembre) était l'occasion de découvrir le film The Novice. Premier long-métrage de la réalisatrice Lauren Hadaway, porté par une excellente Isabelle Fuhrman, qu'on retrouve plus de dix ans après Esther (2009). Avec The Novice, la cinéaste suit une étudiante qui se donne corps et âme dans l'aviron pour devenir la meilleure du club de son université. Une discipline qu'elle ne connaissait pas avant, mais qu'elle a choisit justement pour sa difficulté. On comprend alors que, son plaisir, elle le trouve dans l'effort.

The Novice est un film dur mais captivant qui nous a amplement convaincu (voir notre critique).

5 films et 1 série made in France

En introduisant son film avant la projection de Deauville, la réalisatrice expliquait avoir déménagé à Paris et, comme son personnage dans le film (qui s'inspire beaucoup d'elle), elle a cherché une forme de difficulté en apprenant le français et en s'immergeant uniquement de culture française.

On ne pouvait donc pas manquer l'occasion de lui demander un petit top de ses films français. Cinq films (et une série), certains cultes et évidents, d'autres plus récents, qui l'ont inspiré d'une manière ou d'une autre. En attendant notre entretien complet (disponible prochainement sur le site), retrouvez donc ses recommandations, en français, dans la vidéo en une d'article.

The Novice n'a pas encore de date de sortie dans les salles françaises ou sur une plateforme de streaming. Retrouvez ici tous nos articles sur la 47e édition du festival du film américain de Deauville.