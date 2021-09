Ici tout commence : "Maxime va évoluer et on pourrait faire encore plus" (interview des acteurs)

CinéSéries a eu la chance de rencontrer une partie du casting de la série TF1 "Ici tout commence" lors du Festival Séries Mania à Lille. Les comédiens Mikaël Mittelstadt, Clément Rémiens, Benjamin Baroche et Célia Benhamour se sont confiés sur leur expérience, leurs personnages et nous en disent plus sur ce feuilleton à succès.

Ici tout commence : l'incroyable succès de la série

Une partie du casting du feuilleton Ici tout commence diffusé sur TF1, s'est rendue au Festival Série Mania pour rencontrer leur public, l'occasion pour CinéSéries de recueillir quelques confidences auprès des quatre comédiens qui ont fait le déplacement. La série a commencé en novembre 2020 et connaît déjà un énorme succès. À tel point, que les élèves de l'École Auguste Armand traversent les frontières. En effet, Ici tout commence est diffusait depuis peu sur la plateforme espagnole Mitele Plus.

Un événement dont les comédiens sont très fiers, et n'en reviennent toujours pas. Selon Benjamin Baroche, l'interprète du chef Teyssier, l'engouement autour de la série relève du thème de la scolarité. Ici tout commence se différencie des autres programmes quotidiens en illustrant la vie des différents élèves apprentis cuisiniers. Ce n'est pas un feuilleton policier ou sentimental, bien que certaines intrigues tendent vers cela. Ici, tout est question d'apprentissage et de transmission, c'est un sujet très vaste, qui change et qui parle à tout le monde.

Ici tout commence ©TF1 Production

Maxime en pleine transition

Chaque comédien à une approche différente de son personnage et doit gérer l'intensité de ses émotions. Mikaël Mittelstatd explique qu'il met beaucoup de lui dans son personnage. L'interprète du chef Teyssier quant à lui tente de ne pas être dans le surjeu. Le comédien Clément Rémiens, incarne Maxime depuis quatre ans et compte bien faire évoluer son personnage. Cela lui tient à cœur de dévoiler une facette un peu plus sombre de son personnage.

C'est prévu de salir ce personnage. Mais on pourrait faire bien plus. Je pense qu'il y a encore plus de complexité à aller chercher et c'est mon combat.

Pas étonnant que dans les prochaines diffusions Maxime devienne de plus en plus dark. En effet, son couple avec Salomé va être mis à rude épreuve à cause d'Ambre et le jeune homme pourrait se montrer moins gentil qu'il ne l'est depuis le début...

À suivre dans les prochains épisodes de Ici tout commence diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.