Jean-Baptiste Thoret nous parle de Michael Cimino

Réalisateur à part dans le cinéma américain des années 1970, Michael Cimino continue de fasciner. Jean-Baptiste Thoret nous en parle à l'occasion de la sortie de son documentaire "Michael Cimino, un mirage américain".

Michael Cimino vu par Jean-Baptiste Thoret

Voyage au bout de l'Enfer est un immense film de Michael Cimino. C'est d'ailleurs le premier film du réalisateur qu'a découvert Jean-Baptiste Thoret, historien, critique de cinéma et réalisateur. Après s'être penché sur l'Amérique d'hier et d'aujourd'hui à travers son cinéma, dans We Blew It, il s'attaque plus particulièrement au réalisateur de La Porte du paradis avec le documentaire Michael Cimino, un mirage américain. L'occasion pour lui de revenir dans la petite ville de Mingo Junction dans l'Ohio (où a été tourné Voyage au bout de l'Enfer), et ainsi de découvrir ce que sont devenus ses habitants. Car alors que Cimino, en 1979, nous faisait passer une heure avec le quotidien d'un groupe d'amis avant de nous plonger dans la guerre du Viet Nam, Thoret reste à son tour avec ces habitants pour les questionner sur leur expérience et leurs souvenirs, avant de traiter du cas Cimino.

Michael Cimino, un mirage américain ©Lost Films

La question de Cimino justement, s'est posée pour Jean-Baptiste Thoret au moment de l'écriture de son livre sur Le Cinéma américain des années 70 pour Les Cahiers du cinéma. Et une problématique en est rapidement ressortie.

Cimino, j'avais le sentiment qu'il ne rentrait jamais complètement dans les cases. Pourtant, Voyage au bout de l'Enfer était peut-être pour moi le plus grand film américain des années 1970.

Pour la sortie de Michael Cimino, un mirage américain, Jean-Baptiste Thoret décrypte avec nous ce cinéaste hors norme, "homme de l'entre-deux, entre le cinéma contemporain moderne de l'époque et le cinéma classique américain". Une interview à découvrir dans la vidéo en une d'article. Retrouvez également notre critique du documentaire. Le film est à découvrir dans les salles le 19 janvier.