Laurent Lafitte (L'Origine du monde) : "Mon obsession, c'est l'efficacité comique"

Retardé suite à la crise pandémique, "L'Origine du monde" est enfin dans les salles depuis le 15 septembre 2021. Le premier film de Laurent Lafitte est une comédie surprenante et experte, qui offre plusieurs niveaux de lecture. Nous avons pu rencontrer l'acteur et réalisateur pour qu'il nous parle de sa première réalisation, son travail d'adaptation, son casting... Rencontre.

Laurent Lafitte, première !

C'est une première réalisation pour Laurent Lafitte, et quelle première ! Pour L'Origine du monde, adaptation de la pièce de théâtre créée par Sébastien Thiéry en 2013, l'acteur célèbre pour ses rôles dans Les Petits mouchoirs, Papa ou maman ou encore De l'autre côté du périph', s'est entouré d'un casting de comédiens brillants, notamment Vincent Macaigne, Karin Viard, Nicole Garcia et Hélène Vincent. Ensemble, ils racontent une histoire pas comme les autres, celle de Jean-Louis qui se rend compte un beau jour que son coeur ne bat plus. Personne ne comprend ni n'a de solutions, sauf peut-être Margaux (Nicole Garcia), la coach de sa femme Valérie (Karin Viard), qui a peut-être une solution...

L'Origine du monde ©StudioCanal

L'Origine du monde, un film unique

Plus besoin de présenter les qualités de comédien de Laurent Lafitte, valeur sûre du cinéma français et pensionnaire de la Comédie-Française, aussi bien à l'aise dans la comédie que dans le drame. On pouvait s'interroger sur le ton qu'il donnerait à son premier film, et la surprise est belle. Avec L'Origine du monde, il livre une comédie sans tabou - c'est presque le sujet central du film -, hilarante, stupéfiante, parfois hallucinante.

Il y a une prise de risques dans L'Origine du monde, mais celle-ci est contrôlée. On sent en effet que Laurent Lafitte maîtrise ses intentions et sa réalisation, en proposant un spectacle toujours surprenant et qui s'attaque à des sujets où il est facile de céder à la vulgarité. Ce n'est pas le cas ici, et comme il le dit dans l'interview accordée lors du Festival du Film Francophone d'Angoulême 2021 (à découvrir en tête d'article) :

Je ne voulais vraiment pas faire quelque chose de potache, de vulgaire. Par contre ça m'amuse d'être sur le fil, et d'aller au bout des situations.

Chose dite, chose faite, Laurent Lafitte propose un film total et s'investit à fond dans cette comédie. L'Origine du monde est à découvrir en salles, où il est présenté depuis le 15 septembre 2021.