Marilyn Lima : "Le tournage d'Une sirène à Paris était bouleversant"

Dans "Une sirène à Paris", Marilyn Lima s'attaque au cœur de Nicolas Duvauchelle. Mais avant, c'est dans Bang Gang ou encore dans la série Skam qu'elle se fit remarquer. A l'occasion de la sortie du nouveau film de Mathias Malzieu, rencontre "Speed Dating" avec une comédienne solaire.

Six ans après Jack et la Mécanique du cœur, Mathias Malzieu, leader du groupe Dionysos et écrivain, repasse derrière la caméra pour réaliser Une sirène à Paris, adaptation de son propre roman. Mais cette fois, pas d'animation, puisqu'il s'agit d'un film en prise de vues réelles. Et si Nicolas Duvauchelle se charge de jouer Gaspard, un chanteur au cœur brisé qui s'est promis de ne plus jamais retomber amoureux, c'est Marilyn Lima qui a été choisie pour incarner la sirène de Paris : Lula. Une sirène échouée sur les quais parisiens, aussitôt recueillie par Gaspard qui parviendra, durant un temps, à rester insensible au chant mortel de la créature.

Marilyn Lima, d'adolescente à sirène des temps modernes

Mais avant de craqueler le cœur de Duvauchelle, Marilyn Lima tombait sous le charme de Finnegan Oldfield dans Bang Gang pour "une histoire d'amour moderne". Puis, c'est dans Skam que les sérivores ont pu profiter de sa présence. Le temps d'une trentaine d'épisodes, entre 2018 et 2019, la comédienne interpréta Manon, qui fut au centre de la saison 2 dans laquelle était évoqué le cyberharcèlement. Elle passe donc d'adolescente à sirène grâce à Mathias Malzieu. Une évolution qui nous a donné envie d'en savoir plus sur elle et son parcours.

Le temps d'un "Speed Dating", à voir dans la vidéo en une de l'article, Marilyn Lima nous raconte sa première fois à l'écran et sa dernière expérience avec Une sirène à Paris, mais également ce qui peut l'attirer dans un rôle et ses futurs projets.

Une sirène à Paris est à découvrir à partir du 11 mars 2020 dans les salles françaises. Retrouvez ici la bande-annonce. Notre critique, et également notre interview de Mathias Malzieu.