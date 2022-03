Marina Foïs (Ils sont vivants) : "les petites et grandes choses qui s'entrechoquent, ça me passionnera toujours"

À l'affiche du film "Ils sont vivants", première réalisation de Jérémie Elkaïm et adaptée d'une histoire vraie, Marina Foïs fait le récit d'un bouleversement intime. Une renaissance d'une femme par l'amour, mais qui est aussi un éloge de l'humanité et un questionnement sur notre rapport à l'autre. Un rôle et un film qui lui tiennent à coeur, et qu'elle nous a racontés.

Ils sont vivants, histoire d'amour et ode à l'humanité

Adapté du témoignage de Béatrice Huret dans le livre Calais mon amour, écrit avec Catherine Siguret, Ils sont vivants est le premier long-métrage réalisé par Jérémie Elkaïm (notre critique ici), et le récit bouleversant d'une histoire d'amour entre une ex-sympathisante FN et un migrant iranien. Elle est veuve et travaille comme aide-soignante à Calais, lui est enseignant et tente de rejoindre l'Angleterre. Alors que tout les oppose, ils vont tomber passionnément amoureux.

Plus qu'une seule histoire d'amour, Ils sont vivants part de cette rencontre émouvante pour raconter une histoire plus grande. En effet, le film interroge le rapport de chacun à l'étranger, à la différence. Et propose ainsi une remise en question qui dépasse l'intimité de ces deux individus. Nous avons pu rencontrer l'actrice, à qui ces sujets tiennent à coeur (interview vidéo en tête d'article).

Ils sont vivants ©Memento Distribution

Interprétés par Marina Foïs et Seehar Kohi, Béatrice et Mokhtar montrent ainsi que l'écoute, l'empathie et l'amour annulent les frontières. Que celles-ci soient physiques ou prennent la forme de barrières linguistiques et culturelles. Pour montrer finalement que ces frontières qui nous séparent sont surtout des constructions mentales, des démarcations artificielles qui appauvrissent et fragilisent bien plus les relations humaines qu'elles ne les protègent.

Un sujet très important pour l'actrice

Marina Foïs n'a pas "rejoint" le projet, puisque c'est elle qui a porté cette adaptation en long-métrage, bouleversée par la lecture du récit Calais mon amour. Celle qui s'est d'abord fait connaître avec des comédies, notamment dirigées par Alain Chabat, n'a pas tardé à se distinguer avec des rôles dramatiques très remarqués dans des films qui explorent des thèmes qui lui sont chers.

Que ce soit les violences conjugales dans Darling de Christine Carrière, ou celles infligées aux enfants dans Polisse de Maïwenn, l'actrice témoigne d'un engagement fort dans ces rôles, qui lui réussissent à merveille. C'est le cas pour Ils sont vivants et son regard sur la question migratoire, dont elle nous a ainsi parlé avec passion.