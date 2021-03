Olivier Marchal (Les Rivières pourpres) : "Je serais devenu un flic comme ça"

Olivier Marchal est de retour dans la saison 3 de la série "Les Rivières Pourpres" sur France 2. Rencontre avec l'interprète du célèbre commissaire Pierre Niémans.

Olivier Marchal de retour dans Les Rivières Pourpres

La série Les Rivières Pourpres a débuté sa saison 3 sur France 2, et Olivier Marchal y est de retour dans le rôle du célèbre commissaire de l'Office Central contre les Crimes de Sang : Pierre Niémans. Depuis trois saisons, l'acteur et réalisateur Olivier Marchal tient donc le rôle de ce célèbre commissaire découvert dans l'œuvre romanesque de Jean-Christophe Grangé "Les Rivières Pourpres", qui a d'abord été adaptée au cinéma en 2000 et en 2002 avec Jean Reno dans le rôle de Pierre Niémans. Grand succès à l'époque, l'univers est assez riche et le personnage assez complexe pour être encore développé et c'est donc en 2018 que Jean-Christophe Grangé crée la série télévisée devenue depuis un rendez-vous très attendu par les amateurs de thriller policier.

Les Rivières Pourpres @Storia Television

On retrouve donc une nouvelle fois le duo formé par Erika Sainte et Olivier Marchal. Ce dernier, réalisateur entre autres de 36 quai des Orfèvres, Braquo et Bronx, ex-flic de la PJ de Versailles devenu un auteur reconnu de polars noirs, devant et derrière la caméra, s'impose plus que jamais comme le premier flic de fiction de France. Fait plutôt rare, il endosse dans Les Rivières Pourpres un personnage créé par un autre, plongé dans des enquêtes qui frôlent en apparence le surnaturel. Et en effet, composée de huit épisodes, cette nouvelle saison s'ouvre sur des enquêtes très sombres et qui font froid dans le dos. Le tandem de choc, toujours très soudé, devra se confronter à des histoires macabres, entre rites néo-païens et tueur en série obsédé par l'astrologie. Les deux policiers ne sont pas au bout de leur peine, sachant que leurs enquêtes vont faire resurgir de douloureux souvenir liés à leur passé. Niémans et Camille en sortiront-ils indemnes ?

"Je l'aime bien Niémans"

Nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer Olivier Marchal et parler avec lui de ce personnage, de sa proximité avec lui. L'acteur de la série Les Rivières Pourpres s'est aussi ouvert sur l'univers de Jean-Christophe Grangé et sa relation avec sa partenaire de jeu Erika Sainte. Et parce qu'une rencontre avec Olivier Marchal vient toujours avec quelques anecdotes croustillantes, il nous parle aussi de True Detective, de sa rencontre avec Stephen Dorff et de quelques souvenirs assez drôles de tournage en anglais.

La saison 3 de la série Les Rivières Pourpres est diffusée depuis le 8 mars 2021 sur France 2.