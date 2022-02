Patrice Leconte (Maigret) : "Maigret n'est pas un héros de Marvel, il est comme vous et moi"

Après sa participation au film collectif "Salauds de pauvres", sorti en 2019, Patrice Leconte est de retour avec "Maigret", pour lequel il dirige Gérard Depardieu dans le rôle du célèbre commissaire imaginé par Georges Simenon. On a eu la chance de le rencontrer et lui poser quelques questions.

Patrice Leconte se saisit de Maigret

Patrice Leconte possède une filmographie éclectique, au sein de laquelle on retient des titres qui ont fait date. Il y a évidemment la saga culte des Bronzés. Mais aussi, notamment, Les Spécialistes, Ridicule, La Veuve de Saint-Pierre, ou encore La Fille sur le pont. Cinéaste très doué, il est de retour sur le devant de la scène avec Maigret, une adaptation du roman Maigret et la jeune morte de Georges Simenon.

Un personnage de fiction légendaire, adapté de nombreuses fois en séries et en films, et qui pour ce nouveau film (notre critique ici) prend les traits de Gérard Depardieu. Nous avons ainsi pu rencontrer le réalisateur et lui poser quelques questions (interview vidéo en tête d'article).

Maigret ©SND

Patrice Leconte : "les personnages qui prétendent détenir la vérité sont assommants"

En réalisant cette adaptation, Patrice Leconte revient à ses lectures d'enfance et, pour porter à l'écran ces histoires qu'il a tant aimées, s'offre la participation du très grand comédien français Gérard Depardieu. Une collaboration qu'il souhaitait en effet depuis longtemps. Et qui a enfin pu se concrétiser dans ce film, comme il le racontait à RTL en novembre 2020.

Ainsi, le réalisateur raconte sa découverte de l'oeuvre de Georges Simenon, et ce qu'il trouve de particulier à Jules Maigret en tant que héros de fiction. Aussi, pourquoi il a choisi avec son scénariste Jérôme Tonnerre ce roman, Maigret et la jeune morte, plutôt qu'un autre. Et enfin, pourquoi il perçoit Gérard Depardieu comme étant "une évidence" dans le rôle, et s'explique sur sa décision déjà ferme de ne pas faire d'autre film Maigret à la suite de celui-ci.