Skylar Astin : "Zoey et son incroyable Playlist est un high concept original"

"Zoey et son incroyable Playlist" et la nouvelle comédie proposée par NBC. Portée par Jane Levy, la série voit également Skylar Austin (Pitch Perfect) tenir un rôle important. A l'occasion de la diffusion du show en France sur Warner TV, nous avons pu nous entretenir avec le comédien.

Il était l'un des personnages les plus attachants dans le tout aussi génial Pitch Perfect. C'est donc un vrai plaisir de voir Skylar Astin de retour en musique avec Zoey et son incroyable Playlist, une série musical dans laquelle il joue Max, le meilleur ami de l'héroïne, Zoey. Cette dernière, interprétée par Jane Levy, se découvre un jour un surprenant pouvoir lui permettant de voir les sentiments des gens autour d'elle se révéler en chanson.

A l'occasion de la diffusion de la série en exclusivité en France sur Warner TV, nous avons pu nous entretenir avec le comédienne pour discuter de l'originalité du nouveau show de NBC, qui dépasse la simple comédie-romantique-musicale.

Avant Zoey et son incroyable Playlist, vous aviez participé à d'autres productions musicales comme Pitch Perfect et même un épisode de Glee.

Tout à fait. Mais par rapport à un film comme Pitch Perfect ou même une série comme Glee, la manière dont la musique est introduite ici est un peut différente. Il y a un élément presque magique, un phénomène qui fait que Zoey peut entendre les sentiments des gens via des chansons. Mais cela se fait avec toujours de la surprise, elle ne s’attend jamais à ce que la musique se lance. Et c’est pareil pour le public. D’habitude on le prépare, on lui dit que le passage musical arrive. Ce n’est pas vraiment le cas ici puisque ces séquences apparaissent au milieu de nulle part.

Parmi l'équipe artistique on retrouve Mandy Moore, notamment chorégraphe de La La Land.

C'est une personne excellente dans son domaine. Mais ce qui la rend spéciale c’est qu’elle cherche toujours à tirer le meilleur des gens avec qui elle travaille. Elle ne va jamais vous donner des ordres ou imposer des choses qui peuvent vous mettre mal à l’aise, elle fait vraiment en sorte de s’adapter et de s’inspirer de la personne qu’elle doit diriger. C’est ce qui fait que ses mouvements ont toujours quelque chose de très organique. C’était vraiment génial de travailler avec elle.

Il y a de nombreux morceaux célèbres utilisés durant la série. Mais celui qui m'a le plus marqué c'est la reprise de I'm Gonna Be (500 Miles) de The Proclaimers, rendue culte par un épisode de How I Met Your Mother.

Ce que j’adore c’est que le public a fait des connections, comme vous dite avec ce morceau. Avec Jane on a vu apparaître de nombreuses références qu’on ne connaissait même pas. Et pour être honnête je ne me souvenais même pas de cet épisode, mais je suis content que les gens fassent des liens, qu’ils pensent à d’autres séries en regardant la notre.

En parlant de chanson, avez vous pu amener des propositions ?

A vrai dire j’avais une petite exigence. Je voulais que ma première chanson soit quelque chose de fort. C'est la grande révélation du début donc on est parti sur I Think I Love You de The Partridge Family. Ensuite pour garder la continuité il fallait une chanson qui fasse comprendre que mes sentiments sont bien réels et forts. Du coup j'ai proposé Sucker des Jonas Brothers. On a discuté de cette chanson avec notre productrice musicale et c’est elle qui a décidé de ralentir le rythme et de l’adapter pour en faire une chanson en solo plutôt qu’un trio. C’est vraiment un des arrangements qu’on a fait pour la série que je préfère.

Justement parlez-nous de l'évolution de votre personnage, Max.

Dans le premier épisode vous voyez Max à travers le regard de Zoey. Il est son meilleur ami, mais il a des sentiments pour elle. De plus, au fil des épisodes vous le verrez à travers son propre regard, on va l’aborder plus en profondeur et comprendre un peu mieux sa façon d’être.

Au-delà de l'aspect musical, la série aborde de nombreux thèmes, comme le deuil, le rapport à la maladie, les relations familiales, de couples...

Oui j’ai vraiment aimé cette idée de partir de quelque chose de relativement classique, mais qui en fait se révèle totalement nouveau. On a un high concept original, surtout pour NBC. Et on a pu, avec cette première saison, mettre bien en place les personnages avec toute leur histoire personnelle, ce qui amène à aborder toutes ces thématiques. Je suis vraiment fier de ça.

Du coup peut-on s'attendre à une saison 2 ?

Je sais que tout le monde chez NBC adore la série. Je reçoit régulièrement des mail des producteurs exécutifs qui sont très encourageants. Ils sont vraiment fans. Donc évidemment on ne connaît pas encore la grille des programmes pour l’année prochaine, mais je suis certains qu’ils souhaitent faire en sorte de poursuivre avec une saison 2. Je suis assez confiant donc.

Propos recueilli par Pierre Siclier

Zoey et son incroyable Playlist est diffusée sur Warner TV à partir du 19 mai. Découvrez également notre entretien avec Jane Levy, et ici la bande-annonce de la série.