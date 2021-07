Jodie Comer (Killing Eve) harcelée par un fan Français

Jodie Comer a été victime de harcèlement par un homme de 44 ans de Roubaix. La comédienne a porté plainte après que l'homme se soit montré menaçant. Il a été placé en garde à vue.

Jodie Comer, révélation de Killing Eve

Jodie Comer a eu une ascension rapide ces dernières années. Remarquée avec la mini-série The White Princess (2017), elle explose en 2018 à l'international avec la série Killing Eve. Dans celle-ci, elle interprète Villanelle, une tueuse psychopathe pour le moins originale. Lorsque l'agente du MI-5, Eve Polastri (Sandra Oh), est engagée pour la traquer, elle développe pour elle une obsession. Inégale, la série vaut avant tout pour ce personnage de Villanelle et l'interprétation déjantée de Jodie Comer. La comédienne a d'ailleurs reçu en 2019 l'Emmy Awards de la Meilleure actrice.

Villanelle (Jodie Comer) - Killing Eve ©BBC America

Mais si on apprécie de voir dans la série ce jeu du chat et de la souris mis en place par Villanelle, on s'en amuse bien moins dans la réalité. C'est malheureusement ce qui est arrivé à Jodie Comer, victime de harcèlement par un habitant de Roubaix.

De la fiction à la réalité

Le Français aurait développé une fascination pour l'actrice et lui aurait d'abord envoyé plusieurs messages sur les réseaux sociaux. En l'absence de réponses, il aurait par la suite trouvé ses coordonnées personnelles et aurait cherché à la joindre en envoyant également des messages aux membres de sa famille. Les choses ont pris une autre tournure quand l'homme de 44 ans s'est montré menaçant. D'après les informations de France bleu, il aurait affirmé être prêt à se rendre en Angleterre pour "faire un carnage".

Jodie Comer a donc porté plainte ces dernières semaines et la justice anglaise, avec l'aide du parquet de Lille, a placé l'homme en garde à vue. On espère que l'histoire s'arrêtera là et que la comédienne pourra se concentrer sur sa vie personnelle et son travail.

Prochainement, on la retrouvera au casting du film de Ridley Scott, Le Dernier Duel. Un drame historique qui se déroule au XIVe siècle dans lequel elle interprète Marguerite de Thibouville, une femme qui accuse un écuyer de l'avoir violée.

Elle devrait également participer au film Kitbag, toujours de Ridley Scott, sur la jeunesse de Napoléon Bonaparte. Mais avant cela elle sera en duo avec Ryan Reynolds dans la comédie Free Guy, prévu pour le 11 août dans les salles.