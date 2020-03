John Krasinski lance son show YouTube et reçoit Steve Carell

À défaut de pouvoir découvrir bientôt son deuxième film en tant que réalisateur, "Sans un bruit 2", attendu par les nombreuses personnes qui avaient aimé le premier, on peut pour le moment retrouver John Krasinski sur sa propre chaîne YouTube. Et il a reçu une vieille connaissance de The Office.

John Krasinski a décidé de lancer sa propre chaîne YouTube pendant cette période de confinement. Appelée « Some Good News » (« Quelques bonnes nouvelles »), et inspirée des émissions de talk-shows américaines, on peut y voir l’acteur présenter des histoires basées sur de bonnes nouvelles et interviewer des invités. Krasinski a mis en ligne le premier épisode, d’environ 15 minutes, dans lequel il interviewe l’une de ses co-stars de The Office, Steve Carell.

https://youtu.be/F5pgG1M_h_U

Après avoir demandé à ses followers d’envoyer des histoires centrées sur des bonnes nouvelles via Twitter il y a quelques jours, Krasinski a utilisé certaines des réponses envoyées pour construire son premier épisode. Il y raconte ainsi certaines des histoires qui lui ont été envoyées, accompagnées de photos et vidéos qui illustrent ses propos, en regardant différents angles de caméra, imitant ainsi les présentateurs de journaux télévisés.

Ensuite, tel un hôte de talk-show américain, il se tourne vers son premier invité, apparu en double écran. Carell et lui se remémorent quelques moments de The Office, dans lesquels ils jouaient respectivement Michael Scott et Jim Halpert. C’est ce rôle qui avait offert une reconnaissance internationale à Krasinski.

Après avoir interviewé Carell, il termine son épisode par une autre interview, celle d’une jeune fille de 15 ans nommé Coco, tout juste sortie de chimiothérapie. Celle-ci lui parle de son retour à la maison, pour lequel tous ses amis s’étaient rassemblés dans la rue avec des panneaux pour lui montrer leur solidarité.

Une émission régulière sur YouTube en attendant Sans un Bruit 2 ?

Un générique défile ensuite à l’écran, et se conclue par la phrase « On pourrait bien refaire ça ». De futurs épisodes du show de Krasinksi dédié aux bonnes nouvelles sont donc à envisager. Si la crise se poursuit aux États-Unis, le pays actuellement le plus touché par le virus, on peut imaginer que l’émission pourrait même devenir régulière. Nul doute que l’acteur et réalisateur n’aura aucun mal à trouver d’autres stars d’Hollywood pour participer à son émission s'il venait à renouveler l’expérience.

Lorsque la situation sera résolue, on devrait pouvoir découvrir la deuxième réalisation de Krasinski au cinéma, le très attendu Sans un bruit 2, qui reprendra là où elle s’était achevé le premier film.