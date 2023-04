Jonathan Majors lâché par ses agents après des accusations de violence domestique

Jonathan Majors a été accusé de violence domestique le 25 mars dernier. Les agents qui représentaient l'acteur depuis plusieurs années auraient décidé de ne plus collaborer avec lui.

Jonathan Majors accusé d'agression

Il y a maintenant près d'un mois, on apprenait que Jonathan Majors était accusé de violence domestique. L'acteur, vu dernièrement dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et Creed III, a été interpellé le 25 mars à New York après qu'une femme a été emmenée aux urgences pour des lésions mineures au cou et à la tête. Majors aurait été désigné comme le responsable de ces blessures, avant que la plaignante ne se rétracte.

Jonathan Majors - Creed III ©Warner Bros.

L'avocate du comédien a déclaré qu'il était "complètement innocent et (qu'il) a vraisemblablement été victime d'une altercation avec une femme qu'il connaît". Elle a également présenté à la presse un SMS qui aurait été adressé par la victime à l'acteur et dans lequel on peut lire :

S'il te plaît, dis-moi que tu vas bien quand tu auras ce message. Ils m'ont assuré que tu ne serais pas inculpé. Ils ont dit qu'ils devaient t'arrêter à cause du protocole quand ils ont vu les mes blessures et qu'ils savaient que nous nous étions battus. Je suis tellement énervée qu'ils aient fait ça. Et je suis désolée que tu sois dans cette situation. Je vais m'assurer qu'il ne se passe rien à cause de ça. Et je leur ai dit que c'était ma faute car j'ai essayé d'attraper ton téléphone. Je viens juste de sortir de l'hôpital. Appelle-moi quand tu seras sorti. Je t'aime.

Jonathan Majors devra comparaître devant un juge le 8 mai prochain. Cependant, il lui faudra répondre de plusieurs cas de harcèlement et d'agression d'après le bureau du procureur de New York.

L'acteur perd ses agents

Les conséquences sont déjà notables pour Jonathan Majors. Il y a quelques jours, on apprenait qu'une publicité de l'armée américaine avec Jonathan Majors avait été retirée après son arrestation, faisant perdre au passage 1,8 million de dollars à l'armée. Désormais, Deadline affirme que l'acteur aurait été "lâché" par l'agence Entertainment 360 qui le représentait. De plus, la société de relations publiques, The Lede Company, aurait également mis un terme à leur collaboration avec Jonathan Majors.

Bien que les deux sociétés n'ont pas souhaité commenter ces informations, le média américain que "le comportement personnel de l'acteur" serait la raison de cette rupture de contrat avec Entertainment 360.

Même s'il faudra donc attendre le 8 mai pour le verdict sur la culpabilité ou non de Jonathan Majors, ces signaux envoyés ne sont pas rassurants. Une question se pose alors sur l'avenir de l'acteur au sein du Marvel Cinematic Universe. Étant le visage de Kang, le grand méchant annoncé des prochaines productions à venir, le studio Marvel pourrait être en pleine réflexion à son sujet. C'est du moins ce qui ressort de certaines rumeurs, bien que Kevin Feige n'ait fait à ce jour aucune annonce officielle.