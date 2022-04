Julia Roberts dit pourquoi elle a arrêté les comédies romantiques

Julia Roberts bouderait-elle les comédies romantiques ? L'actrice célèbre pour avoir joué dans "Pretty Woman", "Coup de foudre à Notting Hill" ou encore "Le Mariage de mon meilleur ami" a répondu à la question.

Julia Roberts : la petite fiancée de l'Amérique

Pendant plus d'une décennie, Julia Roberts a été l'icône incontestée des comédies romantiques. En 1990, elle devient une superstar grâce à son rôle dans Pretty Woman (qui n'avait rien de romantique au départ). Elle enchaîne ensuite avec des projets différents, surtout des thrillers, comme L'Affaire Pélican ou Les Nuits avec mon ennemi, mais revient aux romcoms. Ainsi, entre 1997 et 1999 elle joue dans Le Mariage de mon meilleur ami, Coup de foudre à Notting Hill et Just married (ou presque).

Coup de foudre à Notting Hill © Working Title Films

L'année 2000 est celle de la consécration puisqu'elle décroche l'Oscar de la meilleure actrice grâce à son rôle dans Erin Brockovich, seule contre tous de Steven Soderbergh. Après Couple de stars sorti en 2001, elle s'éloigne ensuite des comédies romantiques.

Elle fait une apparition dans Valentine's Day mais n'est qu'une star parmi un casting choral de haute volée et Mange, prie, aime sorti en 2010 se rapproche plus du drame amoureux que de la romcom.

Ces dernières années, Julia Roberts s'est faite plus discrète à l'écran, se consacrant davantage à sa vie de famille. On l'a vue dans un registre totalement différent dans la série Homecoming en 2018, et elle sera très bientôt à l'affiche d'une autre série, Gaslit, sur le scandale du Watergate.

Bientôt le grand retour

C'est à l'occasion de l'arrivée de cette nouvelle série que Julia Roberts s'est confiée au New York Times (via Variety). Elle explique pourquoi elle s'est tenue éloignée des comédies romantiques pendant si longtemps :

Les gens ont tendance à penser que j'ai arrêté les comédies romantiques car je ne voulais pas en faire. Si j'avais lu quelque chose du niveau d'écriture de Notting Hill ou de délirant façon Mariage de mon meilleur ami, je l'aurais fait. Mais je n'en ai eu aucune entre les mains ces dernières années, jusqu'à ce que je fasse celle de Ol Parker.

En effet, Julia Roberts a tourné dans une nouvelle comédie romantique baptisée Ticket to Paradise réalisée par Ol Parker qui sortira en septembre prochain. Le pitch ?

Un couple divorcé fait équipe et se rend à Bali pour empêcher leur fille de faire la même erreur qu'ils pensent avoir faite il y a 25 ans.

Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, elle donnera la réplique à George Clooney, son ami depuis la saga Ocean's.

On a déjà hâte !