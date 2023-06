Julian Sands : des restes humains découverts où l'acteur a été porté disparu

Des restes humains ont été découverts non loin de la zone où l'acteur britannique Julian Sands a été porté disparu en janvier 2023, alors qu'il randonnait seul dans des conditions météorologiques compliquées.

Une disparition tragique

Porté disparu le 13 janvier 2023 sur le Mont Baldy, sommet de 3000 mètres qui domine la région de Los Angeles, l'acteur britannique Julian Sands était depuis introuvable. Cinq mois après cette disparition, celle-ci va peut-être être élucidée. En effet, les autorités locales ont annoncé ce dimanche 25 juin avoir découvert des restes humains, signalés par des randonneurs, non loin de la zone où le téléphone de l'acteur de Chambre avec vue avait borné pour la dernière fois.

Sitôt sa disparition signalée, plus de 80 sauveteurs volontaires, assistés de policiers, drones et hélicoptères, avaient entamé des recherches. Cependant, en raison de chutes de neige abondantes et de tempêtes violentes, les recherches avaient dû s'interrompre dès le 14 janvier. Encore enneigée et d'accès très risqué, la zone n'avait pas pu être pleinement recherchée jusqu'à la semaine dernière.

Un alpiniste et randonneur chevronné

En plus de son métier d'acteur, Julian Sands était un passionné d'alpinisme. Dans les colonnes du Guardian, Il se disait ainsi jamais aussi heureux que "près du sommet d'une montagne par une glorieuse et froide matinée". Vu dans la 5e saison de 24 heures chrono et aussi dans Smallville, l'acteur de 65 ans s'était engagé seul dans cette randonnée au Mont Baldy, malgré les mises en garde des autorités du comté de San Bernadino concernant les conditions météorologiques compliquées de l'hiver.

Selon le département du shérif du comté de San Bernadino, plusieurs jours sont nécessaires pour permettre une identification formelle des restes humains découverts. Sans nouvelles de l'acteur depuis le 13 janvier 2023, il est malheureusement probable qu'une triste issue se confirme concernant Julian Sands. Deux semaines après l'annonce de sa disparition, son frère Nick avait déclaré, selon les médias locaux du Yorkshire, région anglaise natale de Julian Sands :