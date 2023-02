La santé de Bruce Willis s'est aggravée, l'acteur souffre de démence

Après avoir annoncé que Bruce Willis était atteint d'aphasie, sa famille a donné des nouvelles de l'acteur. Son état a évolué et il souffre désormais de démence fronto-temporale.

La maladie de Bruce Willis a évolué

Il y a maintenant près d'un an (en mars 2022), on apprenait que Bruce Willis allait prendre ses distances avec le cinéma et le métier d'acteur. Une décision prise à cause de problèmes de santé. Le comédien souffrant d'aphasie. Comme on vous l'expliquait à l'époque, l'aphasie a un impact sur les capacités cognitives. Cette maladie peut provoquer une perte du langage (partielle ou totale). L'important pour Bruce Willis était alors de privilégier sa santé et de profiter de ses proches.

Bruce Willis - Glass ©Walt Disney Pictures

De nouveaux éléments sur sa santé ont été dévoilés par la famille de Bruce Willis (dans un communiqué sur The Association for Frontotemporal Degeneration). Et les nouvelles ne sont malheureusement pas bonnes. Sa maladie a progressé et ses médecins lui ont diagnostiqué une démence fronto-temporale.

C'est quoi la démence fronto-temporale ?

Il s'agit d'une maladie neurodégénérative apparentée à la maladie d'Alzheimer. Soit un impact direct sur le comportement, les capacités d'attention et de mémoire. Sa famille se dit triste, mais soulagée d'avoir un "diagnostic clair".

Depuis que nous avons annoncé le diagnostic d'aphasie de Bruce au printemps 2022, l'état de Bruce a progressé et nous avons maintenant un diagnostic plus précis : la démence fronto-temporale (appelée DFT). Malheureusement, les problèmes de communication ne sont qu'un symptôme de la maladie à laquelle Bruce est confronté. Bien que cela soit douloureux, c'est un soulagement d'avoir enfin un diagnostic clair.

La famille de Bruce Willis espère qu'en dépit de cette triste nouvelle pour eux, cela permettra de même en lumière cette maladie qui nécessite "plus de sensibilisation et de recherche". Ils appellent également à soutenir l'AFTD de "toutes les manières possibles".