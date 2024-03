"Je vais te péter toutes tes dents" : Mathieu Kassovitz règle ses comptes avec Saïd Taghmaoui

Mathieu Kassovitz s'est lâché sur Instagram en invitant l'acteur Saïd Taghmaoui à un combat pour qu'ils règlent leur différend sur un ring. Une invitation laissée sans réponse, mais qui a permis à l'acteur et réalisateur de donner sa version des faits dans une affaire qui dure depuis des années.

Mathieu Kassovitz prêt à se battre avec Saïd Taghmaoui

Alors que Netflix vient de sortir la série Furies (le 1er mars sur la plateforme), c'est sur Instagram que Mathieu Kassovitz a fait notre week-end ! L'acteur a posté plusieurs vidéos sur son compte dans lesquels il s'adresse directement à Saïd Taghmaoui, qu'il avait dirigé dans La Haine (1995). Voilà des années que les deux hommes sont en froid, justement à cause de La Haine. Saïd Taghmaoui avait, entre autres, estimé que la promotion du film s'était centrée sur Mathieu Kassovitz et Vincent Cassel, mettant de côté les deux acteurs non racisés blanc et témoignant donc d'une forme de racisme. Le comédien avait aussi affirmé avoir été délaissé financièrement après la ressortie du film en 4K, estimant qu'il aurait dû toucher une partie des recettes.

Mais Mathieu Kassovitz a décidé de mettre les choses au clair. Dans une première vidéo dans laquelle il se met en scène, non pas sans humour, l'acteur et réalisateur débute de manière plutôt sobre :

Mon petit Saïd (...) je te vois sur tes réseaux sociaux baver sur le film, sur nos projets, sur tout... Ça fait 30 ans que tu vis sur ce film, et 30 ans que tu me craches dessus et que tu racontes de la merde.

Puis, Mathieu Kassovitz pointe du doigt le business qu'aurait mis en place Saïd Taghmaoui grâce à des t-shirts collector de La Haine qu'il donnerait contre un abonnement à son compte Instagram. Les profits devraient ensuite revenir à un orphelinat. Le cinéaste ne cache évidemment pas son scepticisme devant cette démarche, félicitant avec ironie l'initiative. Mais pour contrer Saïd Taghmaoui, Mathieu Kassovitz lui propose de racheter tous ses t-shirts pour 5 000 euros, qui pourront revenir à l'orphelinat. Sauf que le réalisateur ne s'arrête pas là.

"T'as besoin d'amour, mais avant je vais te péter la gueule"

Mathieu Kassovitz veut définitivement régler ses problèmes avec Saïd Taghmaoui. Et tant qu'à faire, autant que cela soit en public. C'est pour cette raison qu'il propose un combat en boxe anglaise, ouvert au public et dont les recettes reviendront, elles aussi, à l'orphelinat du comédien. Et visiblement, Mathieu Kassovitz est plutôt confiant.

3 fois 3 rounds, en anglaise, je vais te péter toutes tes dents. (...) Je vais pouvoir montrer à tout le monde à quel point tu es bidon, et à quel point t'es vide. (...) Après, quand tu vas te réveiller de ton K.O, je vais te prendre dans les bras et te montrer tout l'amour que je te dois. Effectivement, je t'aime Saïd, je sais que t'as besoin d'amour, mais avant je vais te péter la gueule. Parce que j'en ai ras le cul que tu parles mal de nous.

Pas de combat, mais la comédie musicale de La Haine arrive

Une sortie assez lunaire de Mathieu Kassovitz, qui invite ses abonnés à partager le message pour pousser Saïd Taghmaoui à accepter. Évidemment, ce combat n'aura pas lieu, puisque l'acteur n'a pas répondu à l'invitation, ni à la relance de Mathieu Kassovitz dans une deuxième vidéo postée le lendemain. Puis, ce lundi 4 mars, le cinéaste a fini par jeter l'éponge avec une troisième publication dans laquelle il affirme qu'il savait qu'il n'aurait pas de réponse. Mais il souhaitait visiblement en remettre une couche et donner sa version des faits :

Saïd ça fait des années qu'il m'insulte. Qu'il me menace, qu'il me défit à faire un combat de boxe. De 2017 à 2019 il a continué, j'ai jamais répondu. Et j'ai découvert qu'il fait ça avec plein de gens. Saïd est un bully, voilà ! (...) Je prépare la comédie musicale de La Haine, je sais qu'il va chier dessus pendant des mois et des mois, mais je ne veux pas le laisser faire.

Pour rappel, la comédie musicale de La Haine débutera le 10 octobre à La Seine musicale. D'ici là, vous pouvez retrouver Mathieu Kassovitz sur Netflix dans Furies, et bientôt au cinéma dans Les Rois de la piste.