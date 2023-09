Mathieu Kassovitz s'exprime après son grave accident

Une semaine après avoir été victime d'un accident de moto, Mathieu Kassovitz s'est exprimé sur son compte Instagram. Dans une vidéo, il donne des nouvelles rassurantes sur son état de santé.

Mathieu Kassovitz va bien après son accident

Le dimanche 3 septembre on apprenait que Mathieu Kassovitz avait été victime d'un accident de moto. L'acteur et réalisateur participait à un stage de "perfectionnement de conduite à moto" à l’autodrome de Linas-Monthléry (Essonne). Durant la cession, il a perdu le contrôle et a percuté une rambarde de sécurité. La chute a été violente et Mathieu Kassovitz a été rapidement emmené à l'hôpital.

Une semaine plus tard, les nouvelles sont bonnes et viennent de l'acteur lui-même, qui s'est exprimé sur son compte Instagram avec une vidéo d'une dizaine de minutes, prise dans sa chambre de repos. Le comédien y raconte sa version des faits - après avoir fait part de son agacement sur des débats politiques, et apporté son soutien au Maroc après le séisme.

J'ai fait un accident de moto sur un circuit de course. Je suis un passionné de moto. J'ai vendu toutes mes motos il n'y a pas longtemps, car je ne veux plus me casser la gueule mais on m'a proposé d'aller faire du circuit. On a fait une super séance de pilotage et à la fin de la journée, mon copain Philippe Monneret qui tient cette école de moto a voulu faire avec un baptême avec ma fille. Il m’a demandé de passer devant sur le circuit. Parce que si j'avais été derrière, j'aurais essayé de le rattraper, mais il est trop rapide et je me serai peut-être blessé. C'était sa pensée à lui.

"Le médecin était sûr qu'il allait m'amputer"

Mathieu Kassovitz avoue que lui, au contraire, s'est dit qu'en étant devant, il devait pousser, également pour impressionner sa fille qui était avec le pilote.

Je veux que ma fille pense que je suis un super-héros et donc j'ai voulu mettre le genou à terre, et j'ai pris un virage trop large. J'ai eu peur de tomber, j'ai remis la moto droite et j'ai tapé directement le rail de sécurité.

Mathieu Kassovitz ©Instagram

Le comédien assume sa responsabilité et sa faute, se décrivant comme "un con" et "un mauvais motard". Surtout, il admet avoir eu beaucoup de chance, n'ayant été touché qu'aux jambes. On découvre alors sa jambe et son pied, avec des tiges en titane placées pour le maintenir.

La cheville, des deux côtés, est complètement pulvérisée. Le terme technique, c'est une cheville en miette de thons. Le médecin était sûr qu'il allait m'amputer quand il m'a vu. Mais ils ont fait un super boulot. Je pense que je remarcherai dans six mois.

Enfin, Mathieu Kassocitz a rendu hommage au personnel de l'hôpital et de manière générale aux hôpitaux en France, qui permettent de soigner "sans poser de question, sans demander aucun papier" avec du personnel "malheureusement payé beaucoup trop peu pour la générosité qu'ils donnent".