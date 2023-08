Mort d'Angus Cloud : l'émouvant hommage de Zendaya

Suite au décès d'Angus Cloud, son collègue sur la série "Euphoria", Zendaya s'est exprimée sur Instagram pour rendre hommage à l'acteur et faire part de sa tristesse.

La perte tragique d'Angus Cloud

C'est une terrible nouvelle qu'ont appris ce mardi 1er août les fans d'Euphoria. À 25 ans, Angus Cloud, l'interprète de Fezco dans la série, est décédé d'une "possible overdose". L'acteur était encore au tout début de sa carrière et son rôle dans le show HBO l'avait révélé. Si son personnage était assez secondaire durant la première saison, les épisodes de la saison 2 l'avait beaucoup plus mis en avant, que ce soit par sa relation avec Lexi (Maude Apatow) ou son jeune frère (joué par Javon Walton).

Angus Cloud - Euphoria ©HBO

Suite à cette nouvelle, plusieurs personnalités se sont exprimées pour faire part de leur peine et pour apporter leur soutien à la famille et aux proches du comédien. Le créateur d'Euphoria, Sam Levinson, mais également une partie du casting, dont Storm Reid.

Le bel hommage de Zendaya

Dans la série, c'est d'abord avec le personnage de Zendaya (Rue) que Fezco interagissait le plus. Angus Cloud incarnant un petit dealer qui fournit à l'adolescente de la drogue. Mais leur relation va évidemment au-delà. Suite au décès de l'acteur, la comédienne lui a à son tour rendu hommage. C'est via un post Instagram particulièrement touchant qu'elle a exprimé sa tristesse.

Les mots ne suffisent pas à décrire l'infinie beauté d'Angus (Conor). Je suis tellement reconnaissante d'avoir eu la chance de le connaître dans cette vie, de l'appeler mon frère, de voir ses yeux chaleureux et gentils et son sourire éclatant, ou d'entendre son rire contagieux (je souris rien que d'y penser). Je sais que les gens, lorsqu'ils parlent de personnes qu'ils aiment, utilisent souvent l'expression : "ils pouvaient illuminer n'importe quelle pièce dans laquelle ils entraient". Mais laissez-moi vous dire qu'il était le meilleur dans ce domaine. C'est ainsi que j'aimerais me souvenir de lui. Pour toute la lumière, l'amour et la joie sans limite qu'il a toujours réussi à nous donner. Je chérirai chaque instant.

Je suis de tout cœur avec sa mère et sa famille en ce moment. Soyez gentils et patients, car le deuil est différent pour chacun d'entre nous.