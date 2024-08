Mort de Matthew Perry : plusieurs personnes arrêtées et tenues pour responsables

De nombreux mois après la mort de Matthew Perry, nous apprenons que plusieurs personnes ont été arrêtées dans le cadre d’une enquête entourant son décès.

Plusieurs personnes inculpées suite à la mort de Matthew Perry

Matthew Perry est décédé en octobre 2023. Si les premières constatations de son décès ne présentaient pas de trace de drogue, The Hollywood Reporter nous apprend désormais que l’acteur a succombé à une dose fatale de kétamine. Celle-ci a provoqué une surstimulation cardiovasculaire ainsi qu’une dépression respiratoire, selon le bureau du médecin légiste du Los Angeles County.

La kétamine est ainsi considérée comme la cause principale du décès. Et plusieurs personnes font désormais face à la justice. Elles sont accusées d'avoir participé à l’administration de la dose ayant tué Matthew Perry. Une enquête policière a ainsi mis à jour « un vaste réseau criminel souterrain », qui serait responsable de sa mort. Les cinq personnes inculpées sont l’assistant à domicile du comédien, un de ses amis, deux docteurs et une femme surnommée « la reine de la kétamine ».

Deux principaux accusés

Deux personnes sont les principaux accusés dans cette affaire. À savoir Jasveen Sangha, la femme de 41 ans surnommée « la reine de la kétamine », et Salvador Plasencia. La première est accusée de maintenir une « planque » dans le nord d’Hollywood, dans laquelle des quantités de drogues illégales d’une valeur de plusieurs milliers de dollars ont été trouvées. Le second travaillait en tant que médecin dans un centre d’accueil d’urgence.

Ces deux personnes sont accusées de nombreux crimes. Notamment de conspiration pour distribuer de la kétamine, de distribution de kétamine ayant causé la mort, de possession de métamphétamine avec intention de la distribuer ou encore d’avoir altéré et falsifié des dossiers en rapport avec une enquête fédérale. Jasveen Sangha et Salvador Plasencia ont tous les deux été arrêtés et placés en détention provisoire.

Trois autres personnes plaident coupables pour des charges plus faibles

Trois autres personnes ont plaidé coupables pour des charges plus faibles. Le premier était l’assistant de Matthew Perry, Kenneth Iwamasa. Le second Erik Fleming, décrit comme étant un ami de l’acteur et un « dealer de drogues dans la rue ». Et le troisième, un autre docteur, Mark Chavez. Salvador Plasencia travaillait avec ce dernier pour obtenir de la kétamine. Il la donnait ensuite à Kenneth Iwamasa, qui l’injectait à l’acteur.

De septembre 2023 jusqu’à la date de la mort de l’ancien interprète de Chandler dans Friends, le 28 octobre, les trois hommes lui ont distribué environ vingt fioles de kétamine en échange d’une somme de 55 000 dollars. Les accusés auraient aussi essayé de couvrir ce qu’ils avaient fait après avoir appris la nouvelle de la mort du comédien.

Des accusés qui « savaient que ce qu’ils faisaient était mal »

Kenneth Iwamasa a avoué avoir injecté de nombreuses doses à Matthew Perry sans entraînement médical autre que les instructions de Salvador Plasencia. Il lui a fait de nombreuses injections le jour de sa mort. De son côté, Erik Fleming a notamment admis avoir procuré la dose fatale de kétamine, qui venait au départ de Jasveen Sangha. Quant à Mark Chavez, il a, entre autres, avoué avoir vendu de la kétamine à Salvador Plasencia.

D’après les mots du procureur Martin Estrada, les accusés ont « tiré avantage des problèmes d’addiction de Mr Perry. Ils savaient que ce qu’ils faisaient était mal. Ils savaient que ce qu’ils faisaient était un grand risque pour Mr Perry, mais ils l’ont quand même fait. Au final, les accusés étaient plus intéressés par le profit. »