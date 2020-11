Battlestar Galactica : que deviennent les acteurs et les actrices de la série ?

La série de SF des années 2000 "Battlestar Galactica" a été le point culminant de la carrière de nombreux acteurs. S'ils ont tous continué à jouer dans de nombreuses productions, le succès n'a pas toujours été au rendez-vous.

Battlestar Galactica, histoire de la série à succès

Battlestar Galactica est une des séries phénomènes du début du siècle. L’action se situe à bord d’un groupe de vaisseaux rescapés d’une guerre ayant détruit un système solaire colonisé par les hommes, qui cherchent à rejoindre une planète lointaine pouvant les héberger, la Terre. La série a eut droit à 4 saisons de 2004 à 2009, et de multiples projets de spin-off, souvent avortés ou transformés en téléfilms. Un reboot au cinéma serait par ailleurs en préparation.

La licence culte constitue un des piliers des séries de science-fiction des années 2000 et a été le point culminant de la carrière de plusieurs des acteurs y ayant joué. Mais que sont-ils devenus depuis ? C’est le moment de le découvrir.

Edward James Olmos - Amiral William Adama

Avant le début de Battlestar Galactica, Edward James Olmos était déjà un acteur connu pour son rôle de Martin Castillo, lieutenant de police dans la série Deux flics à Miami, de 1984 à 1989, pour lequel il obtient un Emmy Awards en 1985 et un Golden Globe en 1986, tous deux dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle. Il continue sa carrière cinématographique après Battlestar Galactica et réalise un spin-off de la série, Battlestar Galactica: The Plan, racontant le début de la série originale du point de vue des antagonistes de la saga, les Cylons.

Il reprend en 2017 son rôle de Gaff dans Blade Runner 2049, personnage qu’il avait déjà interprété dans le Blade Runner original. Il joue également l’agent Gonzales au sein de la saison 2 des Agents du Shield, sa carrière se cantonnant au-delà de ces quelques interprétations à des rôles mineurs.

Mary McDonnell - Laura Roslin

Mary McDonnell avait également eu une longue carrière avant Battlestar Galactica, que ce soit à Broadway ou dans le monde du cinéma, avec deux nominations aux Oscars en tant que meilleure actrice dans un second rôle et meilleure actrice dans un premier rôle, respectivement pour Danse avec les loups et Passion Fish. La popularité obtenue pour son rôle dans Battlestar Galactica lui ouvre la voie de la série The Closer : L.A. enquêtes prioritaires où elle joue aux côtés de Kyra Sedgwick. Elle reprend son rôle du Capitaine Sharon Raydor en temps que personnage principal d’un spin-off de The Closer, Major Crimes, de 2012 à 2018. Elle cumule également de nombreux seconds rôles dans plusieurs séries et films.

Katee Sackhoff - Capitaine Kara 'Starbuck' Thrace

La carrière d’actrice de Katee Sackhoff est véritablement lancée par Battlestar Galactica, qui lui vaut un Saturn Award dans la catégorie Meilleure actrice secondaire, après quelques rôles peu remarqués. Après Battlestar Galactica, elle refuse le premier rôle de Once Upon a Time, une décision fâcheuse pour le reste de sa carrière, la série connaissant un grand succès. Elle cumule les petits rôles et apparitions au début des années 2010, et est alors en couple avec Karl Urban (Billy Butcher de la série The Boys), avant de rompre avec lui. Elle reconnaît un certain succès en 2019 avec la série de science-fiction Another Life, diffusée sur Netflix, où elle tient le rôle principal, celui de l’astronaute Niko Breckenridge. La série ayant été renouvelée, Katee Sackhoff continuera à tenir ce rôle dans un avenir proche.

Tricia Helfer - Numéro 6

Tricia Helfer est connue en tant que mannequin avant la série, ayant défilé pour plusieurs grands noms de la haute couture. En parallèle de sa carrière de mannequin qu’elle a continuée pendant sa période Battlestar Galactica, elle a également tourné dans de nombreux petits rôles et prêté sa voix pour le doublage de plusieurs jeux, dont Mass Effect II et III et Mortal Combat X. Elle joue en 2016 le personnage d’Angela Lange dans la saison 2 de la série Powers, dans laquelle une équipe d’inspecteurs de police est chargée d’enquêter sur les crimes commis par des super-héros. Elle rejoint en 2017 le cast de la série Lucifer pour la saison 2, dans laquelle elle joue la mère de Lucifer, rôle important dans les saisons 2 et 3.

Grace Park - Lieutenant Sharon 'Boomer' Valerii

La carrière de Grace Park est déjà marquée par la science-fiction avant Battlestar Galactica, mais c’est bien cette série qui propulse sa carrière. Elle joue également dans tous les projets autour de la série, comme le téléfilm Battlestar Galactica : Razor. Elle joue Akani Cuesta dans les deux saisons de la série The Cleaner entre 2008 et 2009. Elle devient en 2010 Kono Kalakaua dans le remake de Hawaï Police d’Etat : Hawaï 5-0. Malgré le fait que son personnage dans la série originale était un homme, elle est très appréciée du public et devient une des stars de la série. Elle quitte Hawaï 5-0 après 7 saisons en 2017, et joue Katherine Kim dans la série A million Little Things, la 3ème saison étant actuellement en production.

On se souvient également de Jamie Bamber, qui jouait le capitaine Lee 'Apollo' Adama, et de James Callis dans le rôle du docteur Gaius Baltar. Les deux acteurs ont eu peu d'occasions de briller depuis la série culte. Jamie Bamber s'est contenté de petits rôles, principalement dans des séries (Cold Case, Dr House, Rizzoli and Isles). Il en est de même pour James Callis, qui a cependant également tenu le rôle de Tom dans la saga Bridget Jones.

Battlestar Galactica est disponible sur Amazon Prime Video.