Love Actually : que devient l'actrice Olivia Olson (Joanna) ?

Que devient l'actrice Olivia Olson, qui interprétait Joanna dans "Love Actually", la petite chanteuse qui faisait fondre le coeur de Sam dans le film de Richard Curtis ? On vous dit tout !

Love Actually : amour toujours

Sorti dans les salles françaises en décembre 2003, Love Actually fait partie de ces comédies romantiques, au même titre que Coup de foudre à Notting Hill, que l'on peut voir et revoir sans se lasser. Réalisé par Richard Curtis (qui était également le scénariste de Notting Hill), le film se déroule à Londres, au moment des fêtes de fin d'année.

Love Actually © Universal Pictures

On y suit plusieurs personnages dans leurs vies amoureuses parfois compliquées... Film choral, il dispose d'un casting de luxe, notamment composé de Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman et Keira Knightley. Il mettait également en avant un tout jeune acteur, Thomas Brodie-Sangster, dont c'était le premier rôle au cinéma. Il interprétait le rôle de Sam, un jeune écolier fou amoureux d'une de ses camarades de classe, Joanna. Cette dernière, originaire des États-Unis, brillait lors du spectacle de fin d'année de l'école avec son incroyable voix.

Sam finissait par lui déclarer son amour (à sa façon) juste avant qu'elle ne s'envole pour New York.

Love Actually © Universal Pictures

Si le jeune acteur a depuis tracé une belle carrière (on l'a notamment vu dans la saga Le Labyrinthe ou plus récemment dans la série Le Jeu de la dame), sa partenaire de jeu s'est faite plus discrète.

Que devient l'interprète de Joanna ?

Âgée de 10 ans au moment du tournage, Olivia Olson en a aujourd'hui (presque) 30. Depuis Love Actually, elle se concentre quasi exclusivement sur la chanson et le doublage. Entre 2008 et 2015, elle a été la voix de Vanessa Doofenshmirtz dans la série animée Phinéas et Ferb. Elle y interprète également de nombreuses chansons. Depuis 2010, elle est également la voix de Marceline dans la série Adventure Time. En 2017, elle a repris le rôle de Joanna dans le téléfilm Red Nose Day Actually, diffusée à la télévision britannique.