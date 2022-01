Notre belle famille : que deviennent les enfants de Carol ?

On les a connus jeunes adolescents et on les a vu grandir durant sept saisons de "Notre belle famille", découvrez ce que sont devenus les interprètes qui jouaient les enfants de Carol dans la série.

Notre belle famille, sitcom familiale des 90's

Les sitcoms des années 1990 ont bercé la jeunesse de beaucoup d'entre nous. Parmi les nombreux show américains qu'on a pu suivre en France, il y avait notamment Notre belle famille. Diffusée sur ABC entre 1991 et 1997 (et sur CBS entre 1997 et 1998), la série est passée chez nous sur M6 et a bénéficié depuis de nombreuses rediffusions. On y suit le quotidien d'une famille recomposée avec le père Frank Lambert (Patrick Duffy), et sa nouvelle femme Carol Foster (Suzanne Somers). Petit hic, tous les deux ont déjà trois enfants chacun à qui ils ont caché leur union. Leurs progénitures vont donc découvrir du jour au lendemain que toute leur vie doit changer et qu'ils devront cohabiter tous ensemble.

Pendant des années, on s'est amusé à voir les enfants de Carol, Dana, Karen et Mark, se chamailler avec les enfants de Frank, J.T, Alicia et Brendan. Mais au fait, que deviennent-ils ? Focus, pour commencer, sur les deux filles et le fils de Carol Foster.

Staci Keanan - Dana Foster

Dana est la fille ainée de Carol. Dans Notre belle famille, c'est Staci Keanan qui l'a interprétée, après avoir été dans trois saisons de Mes deux papas (1987-1990). La comédienne est également intervenue le temps d'un épisode dans Incorrigible Cory (1996) et Loïs Clark (1997), et a tourné dans les années 2000 dans quelques films pour la plupart inédites en France. On notera tout de même une courte présence dans Nowhere (1997) de Gregg Araki ainsi que dans Encore toi ! (2010).

Dana (Staci Keanan) - Notre Belle famille ©ABC

La comédienne a finalement mis de côté les plateaux de tournage pour se consacrer à des études de droit sous son vrai nom, Anastasia Sagorsky. Après avoir eu son diplôme, elle est devenue procureur de district de Los Angeles. Elle reste très discrète sur les réseaux sociaux mais est toujours en relation avec certains membres de Notre belle famille comme Christine Lakin qui jouait Al.

Angela Watson - Karen Foster

Dans la série Angela Watson joue la seconde fille de Carol, Karen, une adolescente superficielle est loin d'être la plus intelligente de la famille. Après Notre belle famille, l'actrice n'a pas non plus participé à beaucoup de productions. À 23 ans, elle a totalement disparu. En effet, elle rencontra un homme qui, comme elle le dit elle-même, lui "lava le cerveau". Sous son emprise durant vingt ans, elle se retourna contre sa famille et ses amis et coupa tout contact. Ce n'est que récemment qu'elle a pu sortir de cette situation et retourner vers ses proches. Elle expliqua sa situation à l'occasion du 108e podcast américain Worst Ever Podcast co-animé par Christine Lakin.

Angela Watson

Christopher Castile - Mark Foster

Fils de Carol, Mark est l'archétype du nerd, un intello à lunette qui ne perd pas une occasion de se moquer de la naïveté de sa grande sœur Karen. En parallèle de la série, son interprète Christopher Castile a pu tourner Beethoven (1992) et sa suite (1993). Un véritable enfant star qui stoppa néanmoins sa carrière dès la fin de Notre belle famille pour devenir enseignant.

Christopher Castile

Retrouvez dès demain notre article sur les interprètes qui jouaient les enfants de Frank Lambert.