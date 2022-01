Notre belle famille : que deviennent les enfants de Frank ?

Après avoir pris des nouvelles de Staci Keanan, Angela Watson et Christopher Castile, qui jouaient les enfants de Carol dans "Notre belle famille", on s'intéresse à ceux de Frank dans la fameuse sitcom.

Les enfants de Frank dans Notre belle famille

La sitcom Notre belle famille a été diffusée dans les années 1990. Un show culte qui mettait en scène deux familles réunies sous le même toit après l'union de deux parents : Carol Foster et Frank Lambert. Après avoir pris des nouvelles de Dana, Karen et Mark, les enfants de Carol interprétés respectivement par Staci Keanan, Angela Watson et Christopher Castile, on s'intéresse cette fois aux enfants de Frank (Patrick Duffy). A savoir Alicia, J.T, Brendan et le neveu de Frank, Cody.

Christine Lakin - Alicia Lambert

Alicia, surnommée Al, est l'unique fille de Frank. Mais ayant grandi avec des garçons, elle est un véritable "garçon manqué" (d'où son surnom Al). Christine Lakin l'a incarnée à l'écran dans Notre belle famille. Après la série, elle ne s'arrêta pas là. Elle tourna dans de nombreuses séries dans les années 2000, généralement le temps d'un épisode comme dans Sept à la maison ou Veronica Mars. Son rôle de Susan Knight dans le show porté par Kristen Bell lui a permis d'ailleurs de revenir en 2014 dans le film Veronica Mars. Au cinéma justement, elle a obtenu des rôles secondaires dans Dangereuse Séduction (2000), Mère-fille mode d'emploi (2007) ou encore Valentine's Day (2010).

Alicia (Christine Lakin) - Notre Belle famille ©ABC

Christine Lakin a donc, contrairement à ses anciens collègues, eu une vraie carrière après l'arrêt de Notre belle famille. Elle a par ailleurs co-créé le podcast Worst Ever Podcast dans lequel elle fait intervenir des personnalités pour parler de périodes difficiles de leur vie. Angela Watson y a justement participé, ce qui permis aux deux anciennes amies de renouer contact, et elle ne perd pas une occasion de partager ses retrouvailles avec différents membres de la célèbre sitcom ou d'autres séries.

Brandon Call - J.T Lambert

Dans la série, J.T est le rival tout désigné de Dana. Particulièrement fainéant, il trouve toujours le moyen de ruser pour arriver à ses fins. Brandon Call a, comme Christine Lakin, eu une carrière plutôt respectable. Du moins, avant Notre belle famille. Eh oui. L'acteur avait déjà de l'expérience quand il est arrivé sur la sitcom puisqu'il avait déjà tourné dans des séries importantes comme Santa Barbara, Magnum ou encore Alerte à Malibu. Des rôles secondaires mais qui lui ont permis de tourner assez régulièrement en étant adolescent.

Brandon Call

Après la série, il a pourtant mis un terme à sa carrière. Il aurait décidé de travailler dans une station service appartenant à ses parents. Il est resté très discret depuis et n'apparaît pas sur les réseaux sociaux.

Josh Byrne - Brendan Lambert

Brendan est le plus jeune des enfants de Frank. Âgé de sept au début de Notre belle famille, Josh Byrne n'a pas poursuivi dans le milieu du cinéma ou de la télévision. Il a tout de même eu le temps, dans sa jeunesse, de tourner dans quelques épisodes de Madame est servie et The Family Man. Ce qu'il a fait par la suite reste un mystère. Il peut trouver une poignée de photos récentes de lui par un compte Myspace qu'il a ouvert il y a plusieurs années.

Josh Byrne

Sasha Mitchell - Cody Lambert

Enfin, on ne pouvait pas passer à côté de Cody, ce grand benêt sympathique. Même s'il n'est "que" le neveu de Frank, il reste un personnage important de Notre belle famille et vient souvent à la rescousse de Dana. Durant la production de la série, Sasha Mitchell a eu l'occasion de tourner dans Kickboxer 2, 3 et 4, prenant ainsi la relève de Jean-Claude Van Damme. Après l'arrêt de la sitcom, il a continué à apparaître devant la caméra mais sans avoir de rôle véritablement marquant. Il a par contre gardé la forme et est devenu bodybuilder.

Sasha Mitchell

Retrouvez ici notre article sur les interprètes qui jouaient les enfants de Carol Foster (Suzanne Somers).