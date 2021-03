Que devient l'acteur T.R. Knight (Grey's Anatomy) ?

Interprète de George O'Malley dans "Grey's Anatomy", l'acteur T.R. Knight a marqué les fans de la série médicale pendant plusieurs saisons. Que devient-il depuis la mort de son personnage ?

T.R. Knight et Grey's Anatomy

Interprète de l'attachant George O'Malley dans la fameuse série Grey's Anatomy, l'acteur américain a marqué les fans de la saga médicale. À travers cette série, nous suivons les histoires professionnelles et privées d'un groupe d'internes et de chirurgiens du Seattle Grace Hospital. Mais que devient T.R. Knight depuis la mort tragique de son personnage à la fin de la saison 5 ?

Ses débuts au théâtre

Né en 1973 à Minneapolis, dans le Minnesota, Theodore Raymond Knight, plus connu sous son nom abrégé T.R. Knight a commencé à pratiquer le théâtre dès l'âge de cinq ans. C'est d'ailleurs sur les planches de Broadway qu'il démarre sa carrière. En 2003, il obtient ainsi une nomination aux Drama Desk Awards, pour son rôle dans la pièce Scattergood off-Broadway.

Grey's Anatomy ©Scott Garfield/Walt Disney Television via Getty Images

T.R. Knight obtient également des rôles sur le petit écran. Il fait quelques apparitions dans des séries telles que Les Experts ou encore New-York Unité Spéciale. Mais c'est en 2005 qu'il obtient un premier rôle dans une série, celui du fameux George O'Malley dans Grey's Anatomy. Celui-ci fait partie de la nouvelle promotion d'internes au Seattle Grace Hospital, aux côtés de quatre autres jeunes médecins. Ensemble, ils vont évoluer pour devenir de grands chirurgiens. George va alors devenir l'un des meilleurs amis du personnage principal, Meredith Grey, fille d'une célèbre chirurgienne. Cependant, dès la cinquième saison, son personnage se fait plus rare à l'écran, jusqu'à la mort de celui-ci à la fin de la saison.

Son départ de Grey's Anatomy

T.R Knight a donc décidé de quitter la série Grey's Anatomy en 2009 à la suite de mésententes avec la productrice. Rappelons que trois ans auparavant, une altercation avait éclaté entre T.R. Knight et Isaiah Washington, l'interprète de Preston Burke. Des propos homophobes avaient été tenus, ce qui a poussé T.R. Knight à révéler son homosexualité dans la presse. Autre conséquence, Isaiah Washington avait été écarté de la série à la fin de la saison 3.

Johnny Clayton (T.R. Knight) - 22/11/63 ©Hulu

Après son départ, T.R. Knight enchaîne plusieurs rôles dans des séries, comme dans The Good Wife ou encore Genius. En 2016, il tourne aux côtés de l'acteur James Franco dans la série 22.11.63, adaptée du roman éponyme de Stephen King. T.R. Knight est également apparu dans la série When We Rise, défendant les droits de la communauté LGBT.

Carrière actuelle

Depuis 2020, l'acteur tient un rôle principal dans la série The Flight Attendant, série suivant une hôtesse de l'air qui essaie de reprendre une vie normale après s'être réveillée alcoolisée aux côtés d'un cadavre dans un hôtel à Bangkok .

Plus récemment encore, nous avons également pu le redécouvrir aux côtés d'Ellen Pompeo dans la saison 17 de Grey's Anatomy. Une heureuse nouvelle pour les fans qui retrouveront également Patrick Dempsey dans cette saison qui mettra en avant la crise sanitaire que nous connaissons actuellement.

Côté vie privée

Côté vie privée, l'acteur s'est marié en 2013 avec Patrick Leahy, danseur de ballet et auteur, rencontré trois ans auparavant. D'anciens partenaires à l'écran de T.R. Knight étaient d'ailleurs présents lors de la cérémonie, comme Katherine Heigl - qui l'avait d'ailleurs défendu face à Isaiah Washington - ou Ellen Pompeo avec qui il est resté en très bons termes.