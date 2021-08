Supernatural : que deviennent Jared Padalecki et Jensen Ackles, les frères Winchester ?

"Supernatural", c'est terminé ! La série s'est terminée en novembre 2020, après un ultime épisode riche en émotions. Alors qu'un préquel est en préparation on se demande que sont devenus les deux acteurs principaux, Jensen Ackles et Jared Padalecki.

Supernatural : les frères Winchester

Créée par Eric Kripke, Supernatural est diffusée à partir de 2005. La série de fantasy / horreur suit le quotidien de deux frères. Sam et Dean Winchester, interprétés respectivement par Jared Padalecki et Jensen Ackles, sillonnent les routes américaines pour chasser les monstres et phénomènes surnaturels. Déterminés à venger le meurtre de leur mère par un démon aux yeux jaunes, ils vont également devoir retrouver les traces de leur père qui a disparu après une chasse.

Au fil des épisodes et des saisons, les frères sont rejoints par de multiples personnages. La série, au départ centrée sur les légendes urbaines, intègre rapidement anges, démons et dieux en s'inspirant de la théologie judéo-chrétienne. À la fin, les deux chasseurs auront sauvé le monde plus d'une fois, en passant par de multiples épreuves.

Sam et Dean Winchester (Jared Padalecki et Jensen Ackles ) - Supernatural ©CW

Au départ annoncée pour cinq saisons, la série est finalement renouvelée jusqu'à la quinzième saison. Les acteurs et l'équipe de production font finalement leurs adieux à la série dans un ultime épisode diffusé le 19 novembre 2020 aux Etats-Unis et dès le lendemain sur Série Club.

Depuis qu'ils ont raccroché, que sont devenus les deux chasseurs ?

Jensen Ackles alias Dean Winchester

Né à Dallas en mars 1978, Jensen Ackles obtient son premier rôle en 1997 dans Des jours et des vies. En 2001 il prête ses traits à Ben dans Dark Angel et rejoint le casting de Smallville en 2004. Mais c'est en interprétant Dean Winchester, l'aîné des deux frères dans Supernatural que l'acteur obtient une notoriété mondiale. Il y fait également ses premiers pas en tant que réalisateur. En couple avec Danneel Ackles (Harris) depuis 2007, l'acteur se marie en mai 2010. Il est depuis, l'heureux père de trois enfants.

De 2005 à 2020 alors qu'il enchaîne les tournages pour Supernatural, il fait quelques apparitions dans d'autres œuvres. En 2019 notamment, il fait son retour au cinéma avec le premier film de Josh Duhamel, intitulé The Buddy Games.

Également guitariste et chanteur, Jensen sort son premier album le 8 novembre 2019. En 2020, Jensen Ackles a rejoint la série The Boys, une série d'Amazon Prime que l'on doit également à Eric Kripke. Enfin, il a récemment confirmé qu'il ferait partie du préquel de Supernatural intitulé Les Winchester.

Jared Padalecki alias Sam Winchester

Également né au Texas, Jared Padalecki étudie le théâtre très jeune et commence à jouer dans des pièces. Il se fait remarquer alors qu'il remet un prix lord des premiers Teen Choice Awards. Mais l'acteur souhaite poursuivre ses études avant de se lancer pleinement dans le cinéma. C'est finalement en 2000 qu'il obtient un premier rôle important dans la série Gilmore Girls. Il se fait connaître en interprétant Dean Forester et obtient ensuite un rôle au cinéma dans Une journée à New York sorti en 2004. En 2005, l'acteur multiplie les tournages. Il rejoint Dennis Quaid dans Le Vol du Phœnix et joue dans La Maison de cire, film d'horreur où il donne la réplique à Elisha Cuthbert.

Il a donc déjà une certaine notoriété lorsqu'il rejoint le casting de Supernatural la même année. Il devient alors Sam Winchester, chasseur de monstres aux côtés de son frère (Jensen Ackles) Dean Winchester. Il y restera jusqu'en 2020, tout en continuant à apparaitre ailleurs. Ainsi, en 2008, il s'affiche dans Vendredi 13, remake du classique de l'épouvante sorti en 1980. Le 22 mars 2019, Jared prend la parole avec Jensen Ackles et Misha Collins (Castiel) pour annoncer la fin de Supernatural.

Mais pas de répit pour l'acteur ! La même année, il est choisi pour jouer le rôle principal dans la série Walker, reboot de la série télévisée Walker Texas Ranger. Dans la série, diffusée depuis janvier 2021 sur CW, l'acteur incarne Cordell Walker et partage encore l'affiche avec son épouse et précédente partenaire de Supernatural, Geneviève Padalecki . Le couple marié a d'ailleurs trois enfants !