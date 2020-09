Romy Schneider aurait eu 82 ans : Alain Delon lui rend un hommage touchant

Le 29 mai 1982, Romy Schneider disparaissait. Elle aurait eu 82 en ce 23 septembre si elle était toujours de ce monde. Son ancien compagnon, Alain Delon, lui rend un bouleversant hommage lors de cette date symbolique et nous rappelle quelle grande dame elle était.

Une disparition tragique

Elle était belle, elle était talentueuse. Et comme beaucoup d'icônes, elle s'est éteinte trop tôt. L'actrice allemande Romy Schneider (1938-1982) laisse derrière elle des grands rôles, des apparitions inoubliables. Elle restera dans nos mémoires, impériale en Sissi (1956). Plus tard, après avoir décroché la nationalité française, elle triompha aussi chez nous (et ailleurs) devant la caméra de grands noms comme Claude Chabrol, Claude Sautet, Robert Enrico ou encore René Clément. On aurait tant aimé qu'Henri-Georges Clouzot (l'un des plus grands réalisateurs français de tous les temps) parvienne à achever L'Enfer (image de une), son film maudit dont les essais avec Romy Schneider sont à tomber. Nul doute que ce projet sur l'amour et la jalousie aurait été un grand moment de cinéma.

Alain Delon parle de Romy Schneider

Sur le plan privé, elle vécue quelques amours et se fiança avec un monstre du cinéma : Alain Delon. Ils partagèrent un bout de chemin pendant 5 ans. Aujourd'hui, l'acteur lui a rendu hommage le jour de son anniversaire. Romy Schneider aurait soufflé ses 82 bougies. Mais le souvenir qu'elle a laissé reste intact, comme le prouve cette magnifique déclaration d'Alain Delon à l'AFP :

Romy Schneider aurait eu 82 ans. Une étoile ne s'éteint jamais. On va t'aimer toujours. Merci. Alain Delon.

Il n'en faut pas plus pour ressentir l'émotion qui transparaît à travers ses mots. Leur relation a été ponctuée de hauts et de bas (comme souvent quand deux stars aussi exposées se rencontrent), ce qui fit la joie des journaux people, heureux de suivre à distance une romance entre deux des plus grandes personnalités de l'industrie à cette époque. Mais c'est bien l'amour qui prime, encore aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois qu'Alain Delon lui rend ouvertement hommage. Il tombe d'ailleurs très souvent juste sur la manière dont il décrit Romy Schneider.

Qui sait ce qu'elle aurait pu apporter au cinéma si elle n'était pas partie ? Sa classe naturelle, ses traits si raffinés et sa présence auraient été des atouts que plus d'un metteur en scène aurait exploité. En dehors de sa beauté, on n'oublie pas qu'elle était excellente dans son domaine, couronnée deux fois par un César de la meilleure actrice. Son esprit, quelque part, continue de perdurer avec le Prix Romy Schneider, une récompense décernée tous les ans pour désigner le meilleur espoir féminin français.