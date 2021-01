Ryan Reynolds adresse un touchant message à un fan atteint de cancer

Ryan Reynolds aime communiquer avec son public, comme en témoignent ses nombreuses sorties souvent drôles sur les réseaux sociaux. C'est cette fois pour une cause plus sérieuse et plus grave qu'il s'illustre, en envoyant un message à l'un de ses fans touché par un cancer.

Ryan Reynolds maîtrise les réseaux sociaux

On a tous envie d'être ami avec Ryan Reynolds. Parce qu'il a l'air d'être un mec très drôle. Et aussi (un peu on l'avoue) pour lui demander ce qui l'a poussé à jouer dans des catastrophes comme Blade : Trinity ou Green Lantern. Le public l'adore aujourd'hui parce qu'il a cette attitude cool et tourne dans des divertissements efficaces. Son rôle de Deadpool n'y est aussi pas pour rien dans sa popularité actuelle. Il a trouvé un personnage avec lequel s'éclater devant la caméra et aussi hors des plateaux. On en veut pour preuve les fois où il se moque de Hugh Jackman, dans une rivalité hilarante que se livre les deux acteurs. Il lui arrive souvent de s'illustrer sur les réseaux sociaux avec des interventions drôles, comme quand il souhaite un joyeux anniversaire à sa femme, Blake Lively, dans un post Instagram devenu légendaire. Ou qu'il s'illustre sur le tournage de 6 Underground.

Une surprise pour un garçon touché par le cancer

Si on vous reparle de lui aujourd'hui, ce n'est pas pour encore se fendre la poire mais pour évoquer un sujet plus grave. L'acteur a été sollicité par le journaliste canadien Caden Fanshaw afin d'enregistrer un petit message à l'attention de l'un de ses fans nommé Brody Dery. Le garçon à peine âgé de 11 ans se bat depuis l'année dernière contre la maladie de Hodgkin. Une forme de cancer qui touche le système lymphatique. Le journaliste a reçu une réponse de l'acteur et vient de la partager sur Twitter :

Son message très touchant et débordant de spontanéité rejoint ce qu'il a déjà fait par le passé pour des enfants dans la même situation. Il a notamment déjà rencontré d'autres malades lors du tournage de Deadpool 2, passé un appel à une famille d'un enfant malade toujours durant les prises de vues du second volet et montré le film en avant-première à un fan. Plusieurs beaux gestes sont à son actif et on n'imagine pas une seule seconde que celui-ci soit le dernier. L'acteur est, en plus, sensibilisé sur le sujet car Wade Wilson/Deadpool est touché par un cancer.