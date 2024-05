Tom Cruise sera la star de la clôture des Jeux Olympiques 2024

L'acteur et producteur Tom Cruise, véritable athlète du cinéma, devrait participer à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques 2024 à Paris, ce pourquoi on l'a récemment aperçu dans les rues de la capitale.

Tom Cruise pour sublimer Paris 2024

Lorsque récemment tout a le monde a cru que Tom Cruise était à Paris pour tourner des séquences de Mission: Impossible 8, personne n'a contredit. C'est qu'il fallait bien garder la surprise : l'acteur de Top Gun: Maverick jouera un rôle lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques 2024, qui aura lieu au Stade de France le 11 août. En effet, selon RMC Sport, c'est ainsi pour cet événement que les images de Tom Cruise fonçant dans Paris en pleine nuit, et à pied sous le pont de Bir-Hakeim, ont été tournées.

Plus fort que Daniel Craig ?

Un événement dont on ne connaît pas encore les détails, mais qui relève déjà de l'évidence. Comme le veut la tradition des JO, le protocole indique que lors de la cérémonie de clôture, une séquence doit être consacrée à la future ville qui accueillera les Jeux, en l'occurrence Los Angeles en 2028. Une superstar locale donc, à la popularité planétaire, et qui n'en est pas à sa première participation. En effet, en 2004, Tom Cruise avait porté la flamme olympique à Los Angeles avant que celle-ci ne parte pour les Jeux d'Athènes.

Ainsi, le monde entier aura le privilège de voir l'athlète ultime du cinéma Tom Cruise, vraisemblablement dans son rôle d'Ethan Hunt, prendre part à la fête finale avec des images inédites de ses exploits et ouvrant la transition vers Los Angeles 2028.

On se souvient que pour l'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012, Daniel Craig dans son rôle de James Bond et la reine Elizabeth II elle-même apparaissaient ensemble dans un court-métrage réalisé par Danny Boyle pour mettre en scène une arrivée spectaculaire en parachute au stade olympique. Tom Cruise va-t-il faire plus fort pour les JO 2024 ?